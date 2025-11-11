「文薈獎─全國身心障礙者文藝獎」頒獎 61件優秀作品共譜生命樂章

文化部政務次長李靜慧欣賞文薈獎「圖畫書類大專社會組」第1名戴渝承（左）作品。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立彰化生活美學館主辦「第24屆文薈獎－全國身心障礙者文藝獎」，昨（11）日於財團法人張榮發基金會國際會議中心舉行頒獎典禮。來自全國各地近500件的投稿作品中，共有61件得獎作品脫穎而出。文化部政務次長李靜慧、立法委員郭昱晴、立法委員吳思瑤，以及評審委員朱國珍、劉旭恭、王晨宇、杜宛霖等出席，向所有得獎者致意。

本屆文薈獎分為文學類、圖畫書類及心情故事類3類別徵件，其中文學類及圖畫書類又分為國小、國中、高中職組及大專社會組，涵蓋各年齡層的身心障礙創作者，透過文字或繪畫創作，身心障礙創作者能展現才華，與社會大眾分享豐富的內心世界。心情故事類則為身心障礙朋友的陪伴者設立，鼓勵他們將陪伴路上的內心思緒、人生體悟，透過創作得以梳理並與外界交流。

圖畫書類大專社會組第一名〈我的生活日常〉作品，作者戴渝承以真實、質樸的筆觸描繪生活日常，從上課、外出到寫信給外婆的片段，呈現出自由奔放的構圖與鮮明色彩，整體敘事自然，大膽又童趣，極具感染力。

文化部第24界文薈獎今（11）日舉行頒獎典禮。（文化部提供）

文學類國中組第一名李亮葟〈尋光〉，流暢的文字讓評審盛讚，「以國中生的年紀，能完成如此成熟的作品，極為難得。」〈尋光〉以線性結構書寫從童年到成長的過程轉折，如戲劇般層層推進，以冷靜的筆調面對未來的挑戰，展現堅定正向的心態，讓人印象深刻。

蔣明志的〈報紙〉榮獲心情故事類第一名，作者以報紙為媒介，描寫父子間的情感連結，評審指出，「報紙是生活的載體，也是一種情感的橋梁。作者透過報紙閱讀與父親建立的互動，真摯而動人，呈現出不可取代的親情厚度。」

國立彰化生活美學館表示，文薈獎為落實文化近用，得獎作品除於典禮現場展示，各類組得獎作品亦可在官方網站點閱瀏覽，並錄製為DAISY格式無障礙數位有聲書，讓民眾以多元管道欣賞。明（115）年得獎作品展覽將設置點字、口述影像、電子書及DAISY無障礙格式輔助，分享創作者的用心之作，邀請大家一同感受藝文創作之美。更多得獎作品詳詢文薈獎官網（https://enableprize.chcsec.gov.tw）。

