柏林愛樂訪台20週年！兩廳院戶外廣場免費轉播 明晚照常舉行

2025/11/12 17:18

受到鳳凰颱風影響，不少人擔憂戶外轉播是否如期舉行？北市政府文化局表示，明（13）日晚間19時於臺北國家音樂廳舉行的壓軸場次，同步於兩廳院藝文廣場進行戶外轉播將如期照常舉行。（北市文化局提供）受到鳳凰颱風影響，不少人擔憂戶外轉播是否如期舉行？北市政府文化局表示，明（13）日晚間19時於臺北國家音樂廳舉行的壓軸場次，同步於兩廳院藝文廣場進行戶外轉播將如期照常舉行。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕世界聞名的柏林愛樂，從2005年起已5度造訪過台北市，上一次是2018年，在古斯塔沃．杜達美Gustavo Dudamel帶領之下來到台北，今年適逢柏林愛樂訪台20週年，由首席指揮基里爾・佩特連科（Kirill Petrenko）首度領軍，帶來3場音樂會，不過受到鳳凰颱風影響，不少人擔憂戶外轉播是否如期舉行？北市政府文化局表示，明（13）日晚間19時於台北國家音樂廳舉行的壓軸場次，同步於兩廳院藝文廣場進行戶外轉播將如期照常舉行，轉播現場也備有輕便雨衣供民眾領取。

北市文化局表示，音樂會將演出舒曼《曼弗雷德》序曲、華格納《齊格飛牧歌》，並呈獻布拉姆斯C小調《第一號交響曲》，重現柏林愛樂最具傳統象徵的音樂血脈。（北市文化局提供）北市文化局表示，音樂會將演出舒曼《曼弗雷德》序曲、華格納《齊格飛牧歌》，並呈獻布拉姆斯C小調《第一號交響曲》，重現柏林愛樂最具傳統象徵的音樂血脈。（北市文化局提供）

北市文化局表示，音樂會將演出舒曼《曼弗雷德》序曲、華格納《齊格飛牧歌》，並呈獻布拉姆斯C小調《第一號交響曲》，重現柏林愛樂最具傳統象徵的音樂血脈，將柏林愛樂的來訪化為全台共襄盛舉的文化盛事。音樂會前導聆也別具亮點—樂團首席諾亞・班迪克斯–巴格利（Noah Bendix-Balgley）與法國號明星莎拉・威利斯（Sarah Willis）將於19:00 至 19:15親臨廣場舞台導聆，帶領觀眾在星空下聆賞樂團演出之前，提前走入柏林愛樂的音樂世界。

文化局說，柏林愛樂亞洲巡演將於睽違多年後在11月11日到11月13日再度來到台北，同時也是柏林愛樂訪台20週年的重要里程碑。今年度柏林愛樂於來台前，也在官方社群中提及，台北是一座充滿對比的城市，擁有傳統的茶館及寺廟，也有高科技的產業和前衛的設計，這座城市以豐富的廟宇傳統、充滿活力的藝術氛圍、街頭美食及熱鬧夜市而聞名；文中也介紹，柏林愛樂將在中正紀念堂的國家音樂廳演出，這是臺北最重要的文化地標之一。由此可見，台北的城市特色、傳統現代交融，以及對於音樂文化藝術的豐沛能量，連結起與柏林愛樂間的交流。期待本次柏林愛樂的到來，一起傳遞音樂帶來的震撼與感動。

