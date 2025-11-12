台北古蹟日《無名月台》攝影展開展 記錄鐵道沿線的文化資產

今年台北古蹟日「老房子攝影沙龍」課程中，學員在台北機廠、松山菸廠、南港臺電倉庫、四四南村等鐵道沿線文化資產拍攝的36件成果作品。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕今年台北古蹟日以「行經之地－穿越臺北的城市縫隙」為主題，聚焦鐵道沿線的文化資產，從車站、機廠到倉庫、工廠，探索城市邊界的歷史地景。其中古蹟日壓軸活動《無名月台》攝影展自即起12月11日於國家攝影文化中心台北館--未來市「光年多功能展區」展出，將展出今年台北古蹟日「老房子攝影沙龍」課程中，學員在台北機廠、松山菸廠、南港台電倉庫、四四南村等鐵道沿線文化資產拍攝的36件成果作品。

台北古蹟日今年首次舉辦為期兩天的「老房子攝影沙龍」，並特別邀請曾三度獲頒雜誌攝影類金鼎獎的資深攝影家沈昭良、彼岸無限有限公司負責人黃郁修、以及攝影師鄧毅駿共同指導，過程中實地走訪台北機廠、松山菸廠、南港台電倉庫、四四南村等鐵道沿線文化資產，除場域類型與建物規模上的不同，更可分為修復中、籌備中及修復完後進行再利用的文化資產，帶領學員們透過實際走訪觀察文化資產不同狀態及階段的進程。

本次共精選出36張照片進行展示，並規劃三大主題——〈時間的工地〉、〈運行的記憶〉及〈生活的光景〉依序串聯，帶領觀眾循著影像軌跡，探索文化資產從修復到再生的過程。在〈時間的工地〉中，學員進入塵土飛揚、修復中的南港台電倉庫，穿梭在堆放的施工物、空置的角落、停擺的機械與工人身影間，透過光影與構圖，展現文化資產未經修飾的歷史紋理與修復過程中獨有的片刻；第二主題〈運行的記憶〉聚焦於國家鐵道博物館，看見長期且持續籌備下，逐步展示、揭露的廠房，藉由軌道、車廂、維修設備與人影的交錯，象徵文化資產重新啟動、持續運行；第三主題〈生活的光景〉則以四四南村、松山文創園區等「修復完成」的文化資產為主軸，看見老建築透過進駐廠商的使用與再詮釋，與當代緊密結合，走向創意再生。

《無名月台》攝影展即起至12月11日於國家攝影文化中心台北館--未來市「光年多功能展區」展出。本次現場更設置互動裝置〈打包你的視角〉，邀請觀眾在欣賞完學員們獨到的城市觀察後，一同拿起相機或手機，透過特製裝置箱中所擺設的袖珍虛擬月臺，發揮想法、嘗試從箱子上不同孔洞的角度捕捉場景視角，並分享及標記本活動，讓更多人看見城市觀察的各種可能性。

