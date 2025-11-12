自由電子報
2026桃園農產月曆開箱 蕭青陽再度操刀「格子變大、藝術更藝術」

2025/11/12 17:24

「2026桃園農產行銷月曆」亮相。（農業局提供）「2026桃園農產行銷月曆」亮相。（農業局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2026桃園農產行銷月曆」再度邀請葛萊美獎「最佳唱片包裝設計獎」得主蕭青陽操刀，蕭青陽昨（12）日與市長張善政一同開箱，他表示，今年月曆主題為「馬力食足」，延續2025農產月曆風格，將桃園各行政區的景點及4季蔬果及食材，轉化為一幅幅藝術作品，也聽到許多長輩及商家的意見，將月曆的書寫空間保留，讓「格子變大、藝術更藝術」。

2026桃園農產月曆開箱 蕭青陽再度操刀「格子變大、藝術更藝術」蕭青陽（左）與市長張善政一同開箱「2026桃園農產行銷月曆」，延續2025農產月曆風格，並將書寫空間保留、放大。（記者鄭淑婷攝）

蕭青陽表示，為了挑戰打造全台最多人收藏的月曆，除了深入桃園鄉野與果園，將田園風光與季節水果化為絕美畫作，呈現大自然的詩意外，設計團隊還特別走訪農村與市場，觀察務農長輩與商家的月曆使用習慣，今年貼心保留書寫空間，能在上頭記錄行程，讓月曆既是紀錄時間的工具，亦是一件可珍藏的藝術品。

蕭青陽逐一開箱月曆封面、封底及12個月分的景點與蔬果，他表示，相信馬年月曆一樣會「秒殺」，他也為此走訪了桃園珍珠海岸、埤塘、步道、休閒農業區等，搭配柑橘、草莓、楊梅、水蜜桃、西瓜、柿子、哈密瓜、火龍果等水果以及生魚片，希望景點與特有的水果、食材融合，也在各月份中藏了玄機，像是柿子搭配花生象徵「好事發生」，除了月曆，今年也特別出版桌曆。

張善政表示，翻閱2026桃園農產月曆，就像一次走讀、品味整個大桃園的地理人文精華，月曆素材結合在地農產特色，包括拉拉山水蜜桃、象徵好事發生的柿子與花生，還有草莓、西瓜、洋香瓜、火龍果等時令水果，背景搭配的則有李騰芳古宅、中庄吊橋、三坑田園景觀、秀才登山步道、竹圍漁港、永安漁港觀光漁市等水彩畫，用圖說展現桃園之美。

農業局長陳冠義表示，2026桃園農產月曆以「馬力食足」為封面主題，寓意桃園五穀豐登、豐衣足食，延續2025農產月曆好評，連續第2年力邀蕭青陽操刀，並集結藝術家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩、蔡岳霖及攝影師謝文創、蕭帷軒共同創作，將桃園農業的多樣與美麗，轉化為一幅幅動人的藝術作品。

樂天桃猿副隊長梁家榮及林智平、余德龍、朱承洋、張閔勳、林承飛、成晉、王志煊、林政華、陳柏豪、莊昕彥、宋嘉翔等12位球員，為2026桃園農產行銷月曆拍攝一系列宣傳照。（農業局提供）樂天桃猿副隊長梁家榮及林智平、余德龍、朱承洋、張閔勳、林承飛、成晉、王志煊、林政華、陳柏豪、莊昕彥、宋嘉翔等12位球員，為2026桃園農產行銷月曆拍攝一系列宣傳照。（農業局提供）

陳冠義表示，除了有葛萊美設計大師坐鎮，「桃園好農」的長期合作夥伴、剛摘下中職36年總冠軍的樂天桃猿，也由副隊長梁家榮及林智平、余德龍、朱承洋、張閔勳、林承飛、成晉、王志煊、林政華、陳柏豪、莊昕彥、宋嘉翔等12位球員，分別選擇屬於自己的生日月份或幸運數字專屬月份，拍攝一系列宣傳照，希望藉由冠軍球員的魅力與影響力，讓更多人認識桃園特色。

農業局表示，2026桃園農產月曆於11月22日起將於桃園仙草嘉年華活動現場開放限量索取，活動詳情請上「桃園好農」臉書粉絲專頁查詢。

