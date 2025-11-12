自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

真快樂掌中劇團《壵》台中歌劇院登場 重現《厲陰宅》恐怖情境

2025/11/12 18:54

鳳凰颱風過後，台中國家歌劇院將上演《壵》 劇。（台中國家歌劇院提供）鳳凰颱風過後，台中國家歌劇院將上演《壵》 劇。（台中國家歌劇院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕鳳凰颱風過後，台中國家歌劇院將於週六日（11月15、16日）在小劇場演出《壵》（音「壯」），國家歌劇院表示，「壵」取材明代馮夢龍小說《喻世明言》，由三代同堂家族劇團-真快樂掌中劇團演出，創辦人江賜美為台灣第一代布袋戲女演師，2022年獲文化部授證「重要傳統表演藝術布袋戲保存者」，現今以93歲高齡繼續從事布袋戲演出與創作。

《壵》取材自《喻世明言》第7卷〈羊角哀捨命全交〉，描述結拜兄弟左伯桃與羊角哀相約去楚國報效賢君，中途遇暴雪，糧食衣物不夠，左伯桃決定自我犧牲成全義弟，真快樂掌中劇團以「移動戲台」為概念，將山水穿在身上，並運用2塊7公尺乘方的大布幔變化，捨棄傳統布袋戲演師說白、操偶合一模式，由團長柯加財獨力說書，代言劇中各角，操偶師兄弟檔柯世宏與柯世華，分別演繹左伯桃與羊角哀。

導演王世偉說，兄弟無間情誼是《壵》創作核心，從捨命結拜情出發，新增地母角色觀點，看看捨身取義犧牲是否仍值得可歌可泣，而編曲設計郭珍妤選南音傀儡調曲牌為地母唱腔，呈現溫潤形象，陰間角色則選用傳統北管素材，透過「南北交」來豐富音樂性。

國家歌劇院強調，恐怖賣座片厲陰宅鬧鬼的其實是活人陽宅，而《壵》劇鬧的是連秦始皇都敢殺的烈士荊軻，呼籲劇迷一同欣賞陰魂被霸凌該怎麼辦，不要錯過這場腦洞大開、英雄「殺」英雄好戲，《壵》於15日（六）下午2時半、晚間7時半，在小劇場演出，16日（日）下午2時半進行演後座談。

