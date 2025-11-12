柏林愛樂大師並肩傳授秘技 台灣青年樂團成員：感受到美妙時刻

Simon Bernardini率領柏林愛樂與NSYO並肩彩排。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂有個行之有年的教育計劃，名為「side-by-side rehearsal」（並肩彩排）意指由團員的音樂家陪伴青年樂團一起彩排，從中提供指導與分享經驗。這次訪台演出，也在台積電文教基金會「樂無界教育計畫 2.0」支持下，首度在台開啟，提供台灣青年音樂家近距離向世界級樂團學習的寶貴機會。

「並肩彩排」與其他開放彩排最大的不同是，開放彩排多是一般學生就可參與，而並肩彩排則是以樂團為單位，因此，已擁有多次國內外演出經驗的國家青年交響樂團（NSYO）雀屏中選。50位NSYO歷屆菁英，今（12）日一早就齊集國家音樂廳，接受這項被認為是千載難逢的學習機會。

排練後受訪時，法國號學員林鼎洋說，最難的是要克服緊張，因為緊張會讓呼吸變得不順，「老師建議我放鬆吹奏」，還傳授一些平常接觸不到的小技巧，用自然發聲達到理想效果。小提琴學員林芷卉表示，經過柏林愛樂老師們指導後，開始更在意聲音之間的平衡和彼此的配合，會主動去傾聽、調整。

另位小提琴學員鄧景倫則提到與天團音樂家並肩演奏的心情：在學習上是把他們當成大師，但在心態上會把他們當作同事一樣一起創造音樂，「我最喜歡的時刻，就是大家同時發出聲音、整個樂團融為一體的那一刻，感覺特別美妙。」

對於今日活動，台積電文教基金會執行長許峻郎表示：「我覺得年輕的學員們通常會比較專注在自己學的樂器上，對樂曲的理解因為人生經驗有限，無法拓展太多。但當柏林愛樂這些專業音樂家加入後，我發現這些青年音樂家只要稍微引導就能很快理解，讓我既感動又驚喜。」

