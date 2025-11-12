自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

柏林愛樂團員現身說法 考進天團靠2字

2025/11/12 21:30

柏林愛樂音樂家與室內樂大師班學員合影。（NSO提供）柏林愛樂音樂家與室內樂大師班學員合影。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂訪台演出的第2個白天，展開了一系列教育活動，包括上午的「side-by-side rehearsal」（並肩彩排）、下午2個大師班，還有傍晚的開放彩排，不僅讓台灣音樂學子獲得近身向國際頂尖天團的機會，音樂家們也不藏私，分享自身音樂生涯的經驗，而被問及如何成為柏林愛樂的團員？長號團員耶斯伯．布斯克．索倫森（Jesper Busk Sørensen）說：練習！

上午參與了並肩彩排，與NSYO國家青年交響樂團一起排練的索倫森表示，「雖然排練時間有限，但這些青年團員很快就能掌握方向，整體進行得十分順暢，我也從中獲得許多樂趣。而在樂團排練，除了口頭的溝通外，傾聽與實際演奏也是很重要的一點。」

被問到成為柏林愛樂團員的秘訣是什麼？他毫無懸念回答：「練習！」他說，成功只有1成靠天分，9成都靠努力，至於進入柏林愛樂的契機，就是把握機會參加甄選，勇往直前！

