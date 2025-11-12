自由電子報
從台南放眼全球市場 福泰攜手希爾頓打造「台南Signia by Hilton酒店」

2025/11/12 20:57

福泰飯店集團董事長廖炳燿（前排左起）與Signia by Hilton品牌負責人Meghan Fitzgerald，今（12）日簽訂委託管理合約，攜手打造「台南Signia by Hilton酒店」。（福泰飯店集團提供）福泰飯店集團董事長廖炳燿（前排左起）與Signia by Hilton品牌負責人Meghan Fitzgerald，今（12）日簽訂委託管理合約，攜手打造「台南Signia by Hilton酒店」。（福泰飯店集團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕福泰飯店集團今（12）日宣布，與希爾頓集團攜手打造「台南Signia by Hilton酒店」，預計於2026年開幕營運。今日兩家集團簽訂委託管理合約，福泰飯店集團董事長廖炳燿強調這不僅是品牌實力的結盟，更象徵雙方的共同遠見；希爾頓集團Signia by Hilton品牌負責人Meghan Fitzgerald則表示，簽約代表希爾頓在亞太地區的第1家Signia飯店，未來將迎來更多區域性成長。雙方都希望能藉由強強聯手，連結古都風華與現代商務，為台南注入嶄新的國際能量。

「台南Signia by Hilton酒店」，預計於2026年開幕營運。（福泰飯店集團提供）「台南Signia by Hilton酒店」，預計於2026年開幕營運。（福泰飯店集團提供）

「台南Signia by Hilton酒店」將連結古都風華與現代商務，為台南注入嶄新的國際能量。（福泰飯店集團提供）「台南Signia by Hilton酒店」將連結古都風華與現代商務，為台南注入嶄新的國際能量。（福泰飯店集團提供）

福泰飯店集團說明，「Signia by Hilton」是希爾頓旗下奢華等級品牌，專注於MICE（會議、獎勵旅遊、大型會議與展覽）市場。酒店以先進設計營造活力氛圍，建立世界級會議場域、設施及個人化服務，為賓客帶來超凡的住宿感受。「台南Signia by Hilton酒店」所在地原為台南大億麗緻酒店，全面翻修後將提供344間客房，融入鐵花窗、花磚等台南特色元素；高端健康療癒設施則有專業團隊打造的水療中心、室內游泳池、健身中心；且針對科技產業及國際商務客群，酒店將配備560坪的會議空間，並引進現代化科技設備，為賓客提供最卓越的商務場域。尤其飯店立地佳，坐落台南市中心，環繞小西門與中山路商圈，周邊有超過50家博物館，更是台南美食的核心地帶，擁有絕佳的觀光及交通優勢之外，南台灣半導體S廊帶的發展，亦能帶動龐大商務需求，隨著全亞洲首間Signia by Hilton的進駐，將串接所有關鍵核心，成為府城最具代表性的城市門戶。

從台南放眼全球市場 福泰攜手希爾頓打造「台南Signia by Hilton酒店」福泰飯店集團將於台北東區推出自創品牌「嵨開安旅」，為遊客提供都市塵囂中的療癒安適之宿。
（記者周幸叡攝）

福泰飯店集團創立即將邁入第22年，集團持續積極開發市場以應對快速轉型的旅遊趨勢，目前旗下擁有「福泰桔子商旅」、「福泰商務飯店」、「山形閣」、「翡翠灣渡假飯店」4種不同風格的品牌，除了今日宣布引進希爾頓「Signia by Hilton」，福泰也將於台北東區推出自創品牌「嵨開安旅 Hotel Uketamo」，標榜以身心療癒為核心理念，並與尼泊爾知名瑜伽品牌合作，展現福泰集團在健康旅宿領域的前瞻布局。

