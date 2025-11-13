客委會明年啟動「客家瓦屋再生計畫」 古秀妃：一步步保存客庄生活空間

客委會主委古秀妃（中）到新埔鎮訪視宗祠，與各家廟管理人合影。（客委會提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新埔鎮保存完整的客家宗祠聚落，為讓更多的伙房大屋在生活中延續、在世代間流傳，客委會主委古秀妃宣布，將於明年啟動「客家瓦屋再生計畫」，以小規模、多案場的方向，支持客庄中願意持續維護老瓦屋與傳統聚落風貌的民眾與家族，透過成立老屋媒合平台，盤點客庄老瓦屋現況，組成修繕團隊，一步一步將客庄生活空間保存下來。

古秀妃昨到新埔鎮訪視新竹縣定古蹟張氏家廟等宗祠，與新埔宗祠博物館協會理事長范佐英、理事張寶釧及新竹縣文化局等人，由各家廟管理人逐一導覽傳統建築風格及客家生活故事，並熱情分享凝聚家族參與修復的心路歷程。

客委會主委古秀妃（右1）到新埔鎮訪視宗祠，各家廟管理人導覽傳統建築風格及客家生活故事，並熱情分享凝聚家族參與修復的心路歷程。（客委會提供）

古秀妃指出，未來「客家瓦屋再生計畫」有3大重點，首先是「擴大保存對象」，針對「一般人居住的伙房、大屋」（尚未取得歷史建築或古蹟身分者），也可申請客委會經費補助；其次是「促進活化再利用」，透過整修後的空間，媒合有使用需求的人，讓修復後的建築重新被使用、被看見；最後是「培育匠師技術」，以「以修代訓」的方式推動修繕與傳習，讓客庄傳統風景與建築技藝能在生活中持續傳承。

客委會將結合傳統工法與技術傳習，持續協助地方推動小尺度的修繕與維護工作，例如屋頂瓦片修補、梁柱補強、牆體整建與排水改善等項目，協助民眾與家族維護自家老屋，使客庄聚落風貌得以延續，並讓後生能在實作中學習匠師技藝，逐步形成一套能維繫客庄傳統風貌、代代傳承的有機機制，成為客家文化永續發展的重要基礎。

客委會表示，自2006年至今，該會相繼投入新埔鎮超過3億6120萬元經費，用以修復與保存客家文化建設，並協助地方推動「新埔宗祠博物館聯營計畫」。近年在客委會與文化部共同支持下，逐步完成新竹縣政府所提「新埔三街六巷九宗祠生活博物館」，展現全台客家單一聚落具備多姓氏宗祠的客庄特色風貌。

