藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「雕藝生輝」特展登場！張旭輝以一鑿一刻傳承台灣木雕之美

2025/11/13 14:27

張旭輝將他多年來鑿花及木雕作品一一展現給民眾觀賞。（雲林縣政府提供）張旭輝將他多年來鑿花及木雕作品一一展現給民眾觀賞。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕鑿花藝師張旭輝從國中學藝起，超過50年光陰從事鑿花、寺廟雕刻，甚至參與過多處古蹟修復，是台灣少數寺廟木雕全能匠師。即日起至明年1月7日，在北港文化中心舉辦個人特展「雕藝生輝-張旭輝鑿花創作展」，展出多年來深耕木雕與鑿花工藝的珍貴作品，盼喚起大眾對傳統工藝保存與傳承的關注。

張旭輝個人特展即日至明年1月7日在北港文化中心展出。（雲林縣政府提供）張旭輝個人特展即日至明年1月7日在北港文化中心展出。（雲林縣政府提供）

張旭輝自國中畢業即投身寺廟雕刻領域，師承木雕名師蔡武田司阜，技藝精湛、功底深厚，2017年更是榮獲文化部認定為技術木雕鑿花技術保存者，為國家級無形文化資產的重要傳承者，去年更獲縣府頒贈雲林縣文化藝術獎貢獻獎。

張旭輝將他多年來鑿花及木雕作品一一展現給民眾觀賞。（雲林縣政府提供）張旭輝將他多年來鑿花及木雕作品一一展現給民眾觀賞。（雲林縣政府提供）

文觀處長陳璧君表示，多年來，張老師參與多項國內重要古蹟修復工程，像是麥寮拱範宮、彰化元清觀、北港朝天宮國定古蹟修復等計畫，對於宗教建築木構件與鑿花裝飾的修復有卓越貢獻。

張旭輝將他多年來鑿花及木雕作品一一展現給民眾觀賞。（雲林縣政府提供）張旭輝將他多年來鑿花及木雕作品一一展現給民眾觀賞。（雲林縣政府提供）

陳璧君指出，木雕鑿花的技法多元，陰雕、陽雕、 浮雕、透雕、圓雕、鑲雕等，融合各類手法亦發展出「內枝外葉、鏤空均勻、顧邊、 鋪面」等專業口訣和技巧，張旭輝的作品兼具文化底蘊與藝術創新，展現出雲林在地工藝的精神價值與人文厚度。透過此次展覽，期盼讓更多民眾了解木雕鑿花技術之美，並喚起社會對傳統工藝保存與傳承的關注與支持。

