鶯歌陶瓷博物館25週年館慶 「Q貓陶盤2.0」人氣陶藝課、樂團表演邀民眾一同慶生

「Q貓陶盤2.0」以「慶典」為靈感做造型，象徵開心迎接陶博館25週年歡樂氣氛。（陶博館提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕適逢新北市立鶯歌陶瓷博物館25週年館慶，館方舉辦人氣陶藝DIY課程「Q貓陶盤2.0」、樂團音樂演奏，以及壓軸的「2025台灣陶藝獎」等豐富的館慶活動。陶博館表示，「Q貓陶盤2.0」以「慶典」為靈感塑造可愛造型，課程現已開放線上報名（https://reurl.cc/gnWr3z），邀大家一同參與為陶博館慶生。

陶博館長張啟文指出，陶博館自2000年11月26日開館以來，持續致力於舉辦展覽、教育推廣及地方連結，今年的館慶系列活動邀請民眾從不同角度，感受陶藝生活之美，領略冬日藝術氣息。繼上一季「Q貓小陶盤」DIY主題課程掀起好評後，館慶期間再推出升級版的「Q貓陶盤2.0」課程，陶盤以全新造型在11月26日至30日回歸，參加者可依喜好創作，留下生日祝福，目前平日場還可報名，每場次開放40人，適合10歲以上民眾參加。

「隨心所欲樂團」11月23日在陶博館大廳演奏，為陶博館慶生。（陶博館提供）

11月23日下午2點半在陶博館1樓大廳舉辦音樂會，邀請多年獲選為新北市傑出演藝團隊的「隨心所欲樂團」演出，樂團以中西樂器融合的形式，結合二胡、琵琶、打擊、中阮與鋼琴，帶來輕快動人的樂曲，共同慶祝陶博館25週年的里程碑。

陶博館表示，館慶期間有多項活動接力登場，文化商店與甘樂茶事陶博館中店也同步推出館慶限定優惠，「2025台灣陶藝獎」將在11月28日盛大開展，邀大家一起為陶博館慶生。

