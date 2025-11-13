自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

鶯歌陶瓷博物館25週年館慶 「Q貓陶盤2.0」人氣陶藝課、樂團表演邀民眾一同慶生

2025/11/13 14:32

「Q貓陶盤2.0」以「慶典」為靈感做造型，象徵開心迎接陶博館25週年歡樂氣氛。（陶博館提供）「Q貓陶盤2.0」以「慶典」為靈感做造型，象徵開心迎接陶博館25週年歡樂氣氛。（陶博館提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕適逢新北市立鶯歌陶瓷博物館25週年館慶，館方舉辦人氣陶藝DIY課程「Q貓陶盤2.0」、樂團音樂演奏，以及壓軸的「2025台灣陶藝獎」等豐富的館慶活動。陶博館表示，「Q貓陶盤2.0」以「慶典」為靈感塑造可愛造型，課程現已開放線上報名（https://reurl.cc/gnWr3z），邀大家一同參與為陶博館慶生。

陶博館長張啟文指出，陶博館自2000年11月26日開館以來，持續致力於舉辦展覽、教育推廣及地方連結，今年的館慶系列活動邀請民眾從不同角度，感受陶藝生活之美，領略冬日藝術氣息。繼上一季「Q貓小陶盤」DIY主題課程掀起好評後，館慶期間再推出升級版的「Q貓陶盤2.0」課程，陶盤以全新造型在11月26日至30日回歸，參加者可依喜好創作，留下生日祝福，目前平日場還可報名，每場次開放40人，適合10歲以上民眾參加。

「隨心所欲樂團」11月23日在陶博館大廳演奏，為陶博館慶生。（陶博館提供）「隨心所欲樂團」11月23日在陶博館大廳演奏，為陶博館慶生。（陶博館提供）

11月23日下午2點半在陶博館1樓大廳舉辦音樂會，邀請多年獲選為新北市傑出演藝團隊的「隨心所欲樂團」演出，樂團以中西樂器融合的形式，結合二胡、琵琶、打擊、中阮與鋼琴，帶來輕快動人的樂曲，共同慶祝陶博館25週年的里程碑。

陶博館表示，館慶期間有多項活動接力登場，文化商店與甘樂茶事陶博館中店也同步推出館慶限定優惠，「2025台灣陶藝獎」將在11月28日盛大開展，邀大家一起為陶博館慶生。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應