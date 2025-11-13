嘉縣鹿草唯一百年中藥行 第4代融合中西藥開創新局

「瑞安堂中藥行」第4代的王詔郁（左2）融合中西藥專長開創新局。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉唯一的中藥房「瑞安堂中藥行」，傳承4代近百年，第4代的王詔郁為藥學系畢業，有藥師執照，以年輕人的創意開發各項產品如毛孩沐浴包，還融入在地特產辣椒做成川味牛肉料理包，以自身專業加上中藥學，開創新品牌，也讓百年中藥行繼續傳承。

瑞安堂中藥行保留手工切蔘片手法。（記者林宜樟攝）

鹿草鄉長嚴珮瑜說，早期鹿草鄉內有10餘間中藥房，因人口老化、時代變遷等因素而逐漸消失，瑞安堂中藥行是許多長輩仍常到訪的場域，還保留手工切蔘片的功夫，近年來鄉公所推動小旅行，瑞安堂中藥行是遊程據點之一，讓更多人認識中藥文化。

王詔郁開發如毛孩沐浴包等新產品。（記者林宜樟攝）

瑞安堂中藥房若從最早一代算起，已有5代超過百年，開設店面中藥行則是4代，店內還保存王詔郁曾祖父的手抄藥方本，書法字跡漂亮端正，內容如「痘科神書」等，是瑞安堂保留下珍貴的文物，甚至還可依照古老藥方配藥；鄰近信仰中心圓山宮保留古老「藥籤」文化，瑞安堂則留有藥籤配方本，民眾求得籤號後，則可到瑞安堂配藥。

瑞安堂中藥房保留的古老藥方手抄本。（記者林宜樟攝）

王詔郁求學時就讀藥學系，有藥師執照，他返鄉後結合中藥、西藥專長，在朴子市開創新品牌「花陞堂中西藥局」，並研發不少中藥產品，如鍋煮奶茶包、川味牛肉麵，還以近年來流行寵物的趨勢開發毛孩沐浴包，包裝設計時尚，使用說明清楚易懂，受到年輕消費者的喜愛，也讓傳統中藥文化能讓更多族群瞭解。

