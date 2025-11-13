自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

雲林廢竹變文創藝品 從剖竹到上漆傳承工藝

2025/11/13 14:38

林保署南投分署與湖山水庫人文生態保護協會合作，邀請竹藝專家開辦竹藝創作研習課程，傳承竹工藝，並把伐除的廢竹變成文創藝品。（林保署南投分署提供）林保署南投分署與湖山水庫人文生態保護協會合作，邀請竹藝專家開辦竹藝創作研習課程，傳承竹工藝，並把伐除的廢竹變成文創藝品。（林保署南投分署提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林有許多林地是巨竹、麻竹混生的老竹林，涵養水源功能不足，林業及自然保育署南投分署推動「退竹還林」，並與湖山水庫人文生態保護協會合作，邀請竹藝專家開辦竹藝創作研習課程，傳承竹工藝，並把伐除的廢竹變成文創藝品，學員手編獨一無二的竹藝作品很有成就感。

學員從不會剖竹到完成作品，學習竹編技巧傳承竹工藝。（林保署南投分署提供）學員從不會剖竹到完成作品，學習竹編技巧傳承竹工藝。（林保署南投分署提供）

林保署南投分署這幾年推動「退竹還林」，伐除老竹改植本土深根性樹種及蜜源植物，包含光蠟樹、九芎、土肉桂、茄苳、無患子、七里香、厚葉石斑木、高士佛澤蘭等，讓林相、生態更豐富。

南投分署表示，竹材是台灣重要綠色資源之一，為善用伐除的竹材，進一步與湖山水庫人文生態保護協會合作，開辦竹藝創作課程，邀請竹掌竹編文化協會理事長吳文淼與邱鐘雪2位竹藝專家授課，指導學員從刮青、剖竹、定寬、倒角到六角籃體編織與天然生漆塗抹，完整體驗竹藝創作的流程與工法之美。

廢竹變竹藝品。（林保署南投分署提供）廢竹變竹藝品。（林保署南投分署提供）

這次課程以「六角鳥仔目孔提籃」為主題，並延伸至竹球與彈跳竹青蛙等創意作品，參加學員開心說，從不會剖竹到完成作品，不僅學習到竹編技巧，更認識資源循環，且過程中充滿成就感與驚喜，對自己作品越看越滿意。

南投分署指出，竹藝創作也可協助地方發展社區新經濟，未來將持續推動林業剩餘資材的多元再利用，讓民眾了解竹文化在生活中的應用潛力，帶動地方產業創新及環境永續。

