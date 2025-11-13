自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

新竹縣原住民族運動會明登場 峰味市集與劇團表演打造原民嘉年華

2025/11/13 14:45

新竹縣原住民族運動會明、後（14 、15日）2天在新竹縣體育場等多個場地同步登場，有射箭、狩獵、撒網、文化健康操等14個競賽項目。（新竹縣政府提供）新竹縣原住民族運動會明、後（14 、15日）2天在新竹縣體育場等多個場地同步登場，有射箭、狩獵、撒網、文化健康操等14個競賽項目。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣原住民族運動會明、後（14 、15日）2天在新竹縣體育場等多個場地同步登場，邀請泰雅族女歌手呂薔擔任活動宣傳大使，有射箭、狩獵、撒網、文化健康操等14個競賽項目；其中在縣體育場上層廣場，特別安排劇團表演及「峰味市集」，邀請民眾觀賞精采賽事之餘，還能嘗到原住民美食、認識原住民傳統文化。

新竹縣原住民族運動會明、後（14 、15日）2天在新竹縣體育場等多個場地同步登場，圖為泰雅運五峰狩獵隊。（新竹縣政府提供）新竹縣原住民族運動會明、後（14 、15日）2天在新竹縣體育場等多個場地同步登場，圖為泰雅運五峰狩獵隊。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府原住民族行政處表示，今年以「Pqnaha ta」（泰雅語，意為「一起動吧」）做為賽事標語，期許選手藉由競技超越自己、凝聚族群向心力，更是原民文化傳承與交流的重要時刻。這次除精采賽事外，也將新竹縣體育場打造成嘉年華會的歡樂氛圍，從上午8時至下午4時期間，設置小丑劇團互動表演及充滿原住民風情的峰味市集。

新竹縣原住民族運動有射箭、狩獵、撒網、文化健康操等14個競賽項目。（新竹縣政府提供）新竹縣原住民族運動有射箭、狩獵、撒網、文化健康操等14個競賽項目。（新竹縣政府提供）

主辦單位五峰鄉公所提到，本次賽事分為一般競技及傳統競技，有田徑、槌球、籃球、慢速壘球、少年棒球、負重接力、鋸木、拔河、射箭、狩獵、撒網、文化健康操等14項，競賽場地分布於新竹縣體育場田徑場、新竹縣體育場FUN舞空間、新竹縣體育場擲部訓練場、竹東河濱公園槌球場、竹北國民運動中心、竹北世興籃球場、竹北世興籃球場及竹北世興棒壘球場等場地進行，歡迎民眾到現場為選手加油。

新竹縣體育場上層廣場，特別安排劇團表演及「峰味市集」，邀請民眾觀賞精采賽事之餘，還能嘗到原住民美食、認識原住民傳統文化。（新竹縣政府提供）新竹縣體育場上層廣場，特別安排劇團表演及「峰味市集」，邀請民眾觀賞精采賽事之餘，還能嘗到原住民美食、認識原住民傳統文化。（新竹縣政府提供）

縣府原民處表示，活動結合運動競技、文化藝術與地方產業，展現族群力量與智慧傳承的魅力。比賽詳情，可參閱新竹縣原住民族運動會官網： https://www.focusline.com.tw/251114GX

