自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

宗教博物館迎嘉賓 串起跨國界與信仰的理解之橋

2025/11/13 14:49

宗教博物館嘉迎來自中美洲瓜地馬拉的嘉賓。（記者翁聿煌攝）宗教博物館嘉迎來自中美洲瓜地馬拉的嘉賓。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區世界宗教博物館迎來2場意義深遠的跨宗教交流，默默串起人與人、信仰與信仰之間的理解之橋：一場是來自中美洲瓜地馬拉高等教育指揮部「遠朋國建班」參訪團，另一場是台南與台北教會的天主教神職人員交流團，2批參訪人員背景與身分迥異，同樣在宗博館找到人類信仰的共同語言「愛與和平」。

來自異國不同宗教信仰的訪客，對宗博館的展陳內容表示讚歎。（記者翁聿煌攝）來自異國不同宗教信仰的訪客，對宗博館的展陳內容表示讚歎。（記者翁聿煌攝）

宗博館表示，繼瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Excma. Sra. Dra. Lucrecia Peinado）6月親臨參訪後，瓜國國防大學5位教師帶領47位瓜地馬拉貴賓也到訪宗博館，成員皆讚歎宗博館以現代語言詮釋宗教精神的巧思，反覆表示「這裡讓人看見不同信仰彼此尊重、互相包容的和平」，也對尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命的創館精神印象深刻，稱這次參訪是跨越國界的心靈教育。

來自異國不同宗教信仰的訪客，對宗博館的展陳內容表示讚歎。（記者翁聿煌攝）來自異國不同宗教信仰的訪客，對宗博館的展陳內容表示讚歎。（記者翁聿煌攝）

來自台南菁寮聖十字架天主堂的呂天恩神父，曾與宗博館合作推出「宗教建築之美：菁寮聖十字架天主堂」特展，也在日前與多位神父、修道士前來參訪，這群天主教神職人員為了「文物開窗系列特展：成為你自己的光」而來，展開基督宗教信仰與佛教世界的深度對話。

宗教的力量，不僅在於信仰的深度，更在於理解的廣度。神父們在世界宗教博物館典藏研究組組長陳昱瑋導覽陪同下，循著特展的「覺醒之路」，從朝聖步道進入「曼荼羅世界」，再走入象徵靜修與啟悟的「消失的密室」。

一行人過程中仔細聆賞，不時駐足研究，對佛教中「眾生皆可成佛」的平等思想深感興趣，也主動詢問關於佛教業力、輪迴與宇宙觀的概念，參訪者在比較與反思中，體悟信仰所共享的慈悲與智慧，也展現天主教與佛教在靈性追尋上的共鳴，突顯宗博館做為宗教文化對話平台的價值。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應