宗教博物館迎嘉賓 串起跨國界與信仰的理解之橋

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區世界宗教博物館迎來2場意義深遠的跨宗教交流，默默串起人與人、信仰與信仰之間的理解之橋：一場是來自中美洲瓜地馬拉高等教育指揮部「遠朋國建班」參訪團，另一場是台南與台北教會的天主教神職人員交流團，2批參訪人員背景與身分迥異，同樣在宗博館找到人類信仰的共同語言「愛與和平」。

宗博館表示，繼瓜地馬拉第一夫人貝娜多（Excma. Sra. Dra. Lucrecia Peinado）6月親臨參訪後，瓜國國防大學5位教師帶領47位瓜地馬拉貴賓也到訪宗博館，成員皆讚歎宗博館以現代語言詮釋宗教精神的巧思，反覆表示「這裡讓人看見不同信仰彼此尊重、互相包容的和平」，也對尊重每一個信仰，包容每一個族群，博愛每一個生命的創館精神印象深刻，稱這次參訪是跨越國界的心靈教育。

來自台南菁寮聖十字架天主堂的呂天恩神父，曾與宗博館合作推出「宗教建築之美：菁寮聖十字架天主堂」特展，也在日前與多位神父、修道士前來參訪，這群天主教神職人員為了「文物開窗系列特展：成為你自己的光」而來，展開基督宗教信仰與佛教世界的深度對話。

宗教的力量，不僅在於信仰的深度，更在於理解的廣度。神父們在世界宗教博物館典藏研究組組長陳昱瑋導覽陪同下，循著特展的「覺醒之路」，從朝聖步道進入「曼荼羅世界」，再走入象徵靜修與啟悟的「消失的密室」。

一行人過程中仔細聆賞，不時駐足研究，對佛教中「眾生皆可成佛」的平等思想深感興趣，也主動詢問關於佛教業力、輪迴與宇宙觀的概念，參訪者在比較與反思中，體悟信仰所共享的慈悲與智慧，也展現天主教與佛教在靈性追尋上的共鳴，突顯宗博館做為宗教文化對話平台的價值。

