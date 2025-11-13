自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

2025鯤鯓王平安鹽祭音樂會11/14登場 張正傑領銜跨界演出

2025/11/13 14:54

平安鹽祭將在明晚（14日）加開序曲音樂會「鹽祭序曲．祈福之夜」，邀請大提琴家張正傑領銜演出。（記者楊金城攝）平安鹽祭將在明晚（14日）加開序曲音樂會「鹽祭序曲．祈福之夜」，邀請大提琴家張正傑領銜演出。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕2025鯤鯓王平安鹽祭11月15、16日將在台南北門南鯤鯓代天府廟埕登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處特別在鹽祭前夕，明晚（14日）7點加開序曲音樂會「鹽祭序曲．祈福之夜」，邀請大提琴家張正傑領銜演出，結合京劇、聲樂與古典跨界表演，在南鯤鯓廟大鹽堆主舞台奏響「祈福同心，把幸福曬回來」第一個樂章，為鹽祭揭開充滿溫度的序幕。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，此次音樂會的主軸為「以音樂為土地祈福」的理念，盼以藝術做為社群凝聚與情感回歸的媒介，讓祈福儀式轉化為一股撫慰人心的力量。

祈福之夜音樂會除張正傑外，還與京劇名家朱陸豪、旅外聲樂家賴珏妤、林政勳與鋼琴家呂冠葶同台，以戲曲、西洋聲樂和器樂聯合演出。曲目橫跨古典、戲曲、詩文改編與專為祈福主題創作的段落。

張正傑表示，音樂和信仰一樣，都能療癒心靈。能在300多年歷史的南鯤鯓廟埕演出，是份非常特殊的緣分，希望每一個音符，都能化作平安的祝福，送給這片土地與每位來賓。

徐振能指出，「鹽祭序曲．祈福之夜」象徵2025鯤鯓王平安鹽祭的希望之光，將藝術、信仰與地方生活重新串起。在丹娜絲風災後，今年平安鹽祭主題「祈福同心，把幸福曬回來」不僅是一句口號，更是一份災後復甦中彼此扶持、重建幸福的共同信念；第22年舉辦的平安鹽祭15日起在南鯤鯓廟接連舉辦2天，有平安鹽祭晚會、鹽祭科儀、雲嘉南濱海觀光圈市集與平安鹽袋發送、南鯤鯓廟博杯比賽，平安鹽袋今年是朱府千歲為構圖主題，捐發票3張就能兌換雲嘉南版平安鹽袋，參加博杯就送南鯤鯓版平安鹽袋。

平安鹽袋今年是朱府千歲為構圖主題，捐發票3張就能兌換雲嘉南版平安鹽袋（左、右），參加博杯就送南鯤鯓版平安鹽袋（中）。（記者楊金城攝）平安鹽袋今年是朱府千歲為構圖主題，捐發票3張就能兌換雲嘉南版平安鹽袋（左、右），參加博杯就送南鯤鯓版平安鹽袋（中）。（記者楊金城攝）

