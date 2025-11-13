自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

由「武」入藝．尊「獅」重道！葉佳水傳承客家獅頭製作技藝 首次家鄉展出

2025/11/13 20:38

藝師葉佳水示範方口獅舞獅的操作技巧。（桃市文化局提供）藝師葉佳水示範方口獅舞獅的操作技巧。（桃市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局2022年依據《文化資產保存法》，公告登錄「獅頭製作」為桃園市無形文化資產傳統工藝，並認定保存者葉佳水。人稱「阿水師」的葉佳水，對於獅頭製作的傳統工序、材料、技法等傳統智慧，至今仍秉持傳統土塑、紙糊等手路，並遵循著武獅的儀禮禁忌與風俗信仰製作獅頭。

藝師葉佳水展示客家豼貅獅。（桃市文化局提供）藝師葉佳水展示客家豼貅獅。（桃市文化局提供）

74歲的葉佳水傳承獅頭製作，在家鄉龍潭區中興路成立武德堂聚英武館開館授徒，長年在市內各中小學開設貔貅獅套路、獅頭製作與武術技藝傳習課程，對於傳統工藝傳習無私奉獻，不遺餘力。文化局這次耗時半年，集結傳習班青頭師及社區班客家獅學員成果，15日起至30日在桃園市客家文化館舉辦葉佳水獅頭製作教學成果展，展出全國罕見的貔貅獅及台灣獅頭文化，共約30件作品，這也是阿水師首次在家鄉開展，15日上午10點在客文館戶外廣場安排「客家武藝」表演，15日、22日下午1點30分另有面具彩繪DIY體驗。

藝師葉佳水與獅頭製作學員合照。（桃市文化局提供）藝師葉佳水與獅頭製作學員合照。（桃市文化局提供）

文化局長邱正生表示，舞獅活動在台灣有300年歷史，獅頭製作需求因應而生。傳統獅陣的表現形式有「舞獅」與「武獅」2種型式，具有強身、解厲、鎮煞、護莊、團練、娛樂和慶賀的功能。在客家族群傳統信仰中，所舞的客家正宗開口獅，除了方口獅，貔貅獅是桃園相當具有代表性的客家獅。相較於其他獅陣，貔貅獅在台灣相對少見。貔貅獅頭凹凸分明，額頭上書寫「王」的字號，代表萬獸之王，舞藝高強；獅嘴可以開合，栩栩如生。

藝師葉佳水樂於客家豼貅獅教學。（桃市文化局提供）藝師葉佳水樂於客家豼貅獅教學。（桃市文化局提供）

邱正生說，阿水師從小學習武術，亦精通紙糊技藝，在獅頭製作上有獨到的見解及精巧的技法，其獅頭以傳統土模紙糊方式製作，6大工序為塑模、刻模、裱褙、整形、彩繪及裝飾；因舞獅活動需求而生，具有動靜觀瞻、民族民俗脈絡下的藝術表現形式及價值，且其獅頭製作以傳統台灣獅紙糊製作技藝為基礎，具流派特色，相對少見。

藝師葉佳水精熟青頭獅、方口獅、貔貅獅製作，並延伸製作五色獅被及三才、獅婆、大頭佛。（桃市文化局提供）藝師葉佳水精熟青頭獅、方口獅、貔貅獅製作，並延伸製作五色獅被及三才、獅婆、大頭佛。（桃市文化局提供）

另外，因客家獅頭較重，舞者須精通各種角色，並須具傳統國術根底，讓腰力、背力和腳力強而有力，方能身手矯健，舞動獅陣，因此客家獅屬於「武獅」的一種，是結合音樂、舞蹈、武術和戲劇的綜合藝術。

藝師葉佳水製作的客家方口獅。藝師葉佳水製作的客家方口獅。藝師葉佳水成立的武德堂聚英武館。（桃市文化局提供）藝師葉佳水成立的武德堂聚英武館。（桃市文化局提供）藝師葉佳水製作的青頭獅。（桃市文化局提供）藝師葉佳水製作的青頭獅。（桃市文化局提供）藝師葉佳水製作的客家方口獅。（桃市文化局提供）藝師葉佳水製作的客家方口獅。（桃市文化局提供）藝師葉佳水製作的大頭佛。（桃市文化局提供）藝師葉佳水製作的大頭佛。（桃市文化局提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應