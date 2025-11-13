由「武」入藝．尊「獅」重道！葉佳水傳承客家獅頭製作技藝 首次家鄉展出

藝師葉佳水示範方口獅舞獅的操作技巧。（桃市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局2022年依據《文化資產保存法》，公告登錄「獅頭製作」為桃園市無形文化資產傳統工藝，並認定保存者葉佳水。人稱「阿水師」的葉佳水，對於獅頭製作的傳統工序、材料、技法等傳統智慧，至今仍秉持傳統土塑、紙糊等手路，並遵循著武獅的儀禮禁忌與風俗信仰製作獅頭。

藝師葉佳水展示客家豼貅獅。（桃市文化局提供）

74歲的葉佳水傳承獅頭製作，在家鄉龍潭區中興路成立武德堂聚英武館開館授徒，長年在市內各中小學開設貔貅獅套路、獅頭製作與武術技藝傳習課程，對於傳統工藝傳習無私奉獻，不遺餘力。文化局這次耗時半年，集結傳習班青頭師及社區班客家獅學員成果，15日起至30日在桃園市客家文化館舉辦葉佳水獅頭製作教學成果展，展出全國罕見的貔貅獅及台灣獅頭文化，共約30件作品，這也是阿水師首次在家鄉開展，15日上午10點在客文館戶外廣場安排「客家武藝」表演，15日、22日下午1點30分另有面具彩繪DIY體驗。

請繼續往下閱讀...

藝師葉佳水與獅頭製作學員合照。（桃市文化局提供）

文化局長邱正生表示，舞獅活動在台灣有300年歷史，獅頭製作需求因應而生。傳統獅陣的表現形式有「舞獅」與「武獅」2種型式，具有強身、解厲、鎮煞、護莊、團練、娛樂和慶賀的功能。在客家族群傳統信仰中，所舞的客家正宗開口獅，除了方口獅，貔貅獅是桃園相當具有代表性的客家獅。相較於其他獅陣，貔貅獅在台灣相對少見。貔貅獅頭凹凸分明，額頭上書寫「王」的字號，代表萬獸之王，舞藝高強；獅嘴可以開合，栩栩如生。

藝師葉佳水樂於客家豼貅獅教學。（桃市文化局提供）

邱正生說，阿水師從小學習武術，亦精通紙糊技藝，在獅頭製作上有獨到的見解及精巧的技法，其獅頭以傳統土模紙糊方式製作，6大工序為塑模、刻模、裱褙、整形、彩繪及裝飾；因舞獅活動需求而生，具有動靜觀瞻、民族民俗脈絡下的藝術表現形式及價值，且其獅頭製作以傳統台灣獅紙糊製作技藝為基礎，具流派特色，相對少見。

藝師葉佳水精熟青頭獅、方口獅、貔貅獅製作，並延伸製作五色獅被及三才、獅婆、大頭佛。（桃市文化局提供）

另外，因客家獅頭較重，舞者須精通各種角色，並須具傳統國術根底，讓腰力、背力和腳力強而有力，方能身手矯健，舞動獅陣，因此客家獅屬於「武獅」的一種，是結合音樂、舞蹈、武術和戲劇的綜合藝術。

藝師葉佳水製作的客家方口獅。藝師葉佳水成立的武德堂聚英武館。（桃市文化局提供）藝師葉佳水製作的青頭獅。（桃市文化局提供）藝師葉佳水製作的客家方口獅。（桃市文化局提供）藝師葉佳水製作的大頭佛。（桃市文化局提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法