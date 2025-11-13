麗寶跨年度假一站式滿足 住飯店、玩樂園、看演唱會

跨年來麗寶，可以玩樂園、住飯店、逛OUTLET、開賽車、看演唱會、賞煙火。（麗寶樂園提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025年接近尾聲，不少人已開始規畫跨年行程，主打「吃、喝、玩、樂、住」一站式體驗的麗寶樂園渡假區，麗寶T11T12 Hotel推出跨年住房專案，推出「住飯店、玩樂園、看演唱會」玩樂提案，看完演唱會直接回飯店休息，免去舟車勞頓，還能享受一泊一食、探索世界雙日門票與摩天輪搭乘券等好康。

「2026包你發 麗寶跨年演唱會」卡司-金曲最佳樂團「宇宙人」。（麗寶樂園提供）

「2026包你發 麗寶跨年演唱會」卡司-潮流唱作人「MARZ23」。（麗寶樂園提供）

麗寶樂園渡假區表示，跨年演唱會舉辦邁入第10年，每年皆吸引超過10萬名遊客同歡。今年由三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」，日前公布首波強力卡司，包括金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ 23」重磅登場。MARZ 23在6月才率「TRASH」拿下本屆金曲獎最佳樂團，年底將連續攻蛋、登麗寶跨年舞台；宇宙人則在12月20日登小巨蛋開唱，預告將把小巨蛋精華濃縮搬上麗寶跨年舞台，讓現場觀眾嗨翻全場；美秀集團則將擔綱壓軸倒數，準備40分鐘超強演出，強調「一定準備最嗨的演出跟大家一起倒數，一起用最酷、最帥的方式告別2025」。

「2026包你發 麗寶跨年演唱會」壓軸倒數由人氣樂團 「美秀集團」登場。（麗寶樂園提供）

白天逛優美渡假型麗寶OUTLET MALL，晚上看演唱會。（麗寶樂園提供）

除演唱會頂級音浪洗禮，麗寶樂園渡假區並結合現地獨有度假體驗優勢，讓遊客盡情暢玩擁有全球唯一垂直斷軌式雲霄飛車「搶救地心」的麗寶樂園、到全台最美麗寶OUTLET購物 、入住親子首選麗寶福容大飯店與麗寶T11T12 Hotel；倒數時刻，更有全台最大「天空之夢」摩天輪動畫與高密度璀璨煙火的精采表演，在中台灣夜空綻放最華麗的瞬間，值得與親朋好友在此共同迎接美好的2026年。更多相關內容詳詢麗寶福容大飯店官網。

