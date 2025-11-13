嘉義女聲、台中市韻聲合唱團11/15同台飆歌 新台語曲目首次發表

嘉義女聲合唱團。（嘉義女聲合唱團提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕合唱比賽常勝軍「嘉義女聲合唱團」與「台中市韻聲合唱團」，11月15日下午2點半，在嘉義市文化局音樂廳舉辦「好韻抵嘉」音樂會，2個城市合唱團歌聲交織、同台飆歌，共同創作的台語曲目也將於當天首度發表，邀請民眾到場聆聽2地最真摯的歌聲對話。

嘉義女聲合唱團由一群熱愛歌唱的女性，近10年參與各項全國合唱比賽，獲4面金牌、3面銀牌、2面銅牌與佳作等獎項，不僅學習合唱藝術，也常參與社區公益演出；台中市韻聲合唱團1991年成立，成立之初就獲全國音樂比賽優等成績，由李俋利老師擔任指揮，以多元化舞台演出，帶領該團在2020年拿下全國合唱比賽樂齡組銅牌，2022至2023年也連續獲獎。

嘉義女聲合唱團團長蔡妙芳表示，此次與台中市韻聲合唱團分別在台中市與嘉義市聯合演出2場音樂會，嘉義場15日下午2點半在市文化局音樂廳登場，雅致感性的嘉義女聲，遇見散發現代都會魅力的台中韻聲，是場不插電、以純淨人聲串起城市情感的音樂之約。

蔡妙芳表示，2團將在嘉義場合唱由韻聲合唱團員創作詩、嘉義女聲合唱團指揮編曲的〈佇月光找不到的暗暝〉曲目，以描寫情侶夜晚思念的心情。

