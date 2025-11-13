自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

嘉義女聲、台中市韻聲合唱團11/15同台飆歌 新台語曲目首次發表

2025/11/13 21:32

嘉義女聲合唱團。（嘉義女聲合唱團提供）嘉義女聲合唱團。（嘉義女聲合唱團提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕合唱比賽常勝軍「嘉義女聲合唱團」與「台中市韻聲合唱團」，11月15日下午2點半，在嘉義市文化局音樂廳舉辦「好韻抵嘉」音樂會，2個城市合唱團歌聲交織、同台飆歌，共同創作的台語曲目也將於當天首度發表，邀請民眾到場聆聽2地最真摯的歌聲對話。

台中市韻聲合唱團。（嘉義女聲合唱團提供）台中市韻聲合唱團。（嘉義女聲合唱團提供）

嘉義女聲合唱團由一群熱愛歌唱的女性，近10年參與各項全國合唱比賽，獲4面金牌、3面銀牌、2面銅牌與佳作等獎項，不僅學習合唱藝術，也常參與社區公益演出；台中市韻聲合唱團1991年成立，成立之初就獲全國音樂比賽優等成績，由李俋利老師擔任指揮，以多元化舞台演出，帶領該團在2020年拿下全國合唱比賽樂齡組銅牌，2022至2023年也連續獲獎。

嘉義女聲合唱團團長蔡妙芳表示，此次與台中市韻聲合唱團分別在台中市與嘉義市聯合演出2場音樂會，嘉義場15日下午2點半在市文化局音樂廳登場，雅致感性的嘉義女聲，遇見散發現代都會魅力的台中韻聲，是場不插電、以純淨人聲串起城市情感的音樂之約。

蔡妙芳表示，2團將在嘉義場合唱由韻聲合唱團員創作詩、嘉義女聲合唱團指揮編曲的〈佇月光找不到的暗暝〉曲目，以描寫情侶夜晚思念的心情。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應