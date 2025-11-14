【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎決審簡介】

【第二十一屆林榮三文學獎．新詩獎】決審簡介

■李進文

1965年生。逢甲大學統計系畢。曾獲林榮三文學獎、聯合報文學獎、時報文學獎等。著有詩集《奔蜂志》等多部，散文《微意思》等多部，童詩繪本《字然課》。

請繼續往下閱讀...

評審委員李進文。（記者潘少棠攝）

■林婉瑜

1977年生，畢業於台北藝術大學戲劇系。曾獲林榮三文學獎、時報文學獎等，著有詩集《模糊式告白》等多部，散文集《我沒有談的那場戀愛》。主編《2022臺灣詩選》等。

評審委員林婉瑜。（記者潘少棠攝）

■唐捐

1968年生。國立台灣大學文學博士，現為台大中文系教授。曾獲梁實秋文學獎、時報文學獎、聯合報文學獎、金典獎等。著有散文集《世界病時我亦病》等多部，詩集《噢，柯南》等多部。

評審委員唐捐。（記者潘少棠攝）

■焦桐

1956年生，文化大學藝術研究所畢業，輔仁大學比較文學研究所博士班。曾任中央大學中文系教授。著有詩集《青春標本》等多部，散文、童話、論述三十餘種，編有文選五十餘種。

評審委員焦桐。（記者潘少棠攝）

■零雨

1952年生。美國威斯康辛大學東亞語文研究所碩士。曾獲年度詩獎及年度詩人、吳濁流文學獎新詩獎、金典獎、紐曼華語文學獎。著有「零雨作品集」，第十冊為最新詩集《白翎鷥》。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法