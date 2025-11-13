《夢紅樓》乾隆與和珅成政治撈仔知己 王安祈：最難演在壞人的真心

在《夢紅樓．乾隆與和珅》中，溫宇航飾演的和珅（左4起）與唐文華飾演的乾隆帝，成為「以貪治貪」的政治撈仔，但兩人真誠為對方著想的一面，突顯人性的複雜。劇中更以黃宇琳飾演的王熙鳳，疊影和珅的人設，使全戲虛實相照，情節更引人入勝。（國光劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國光劇團以經典名著《紅樓夢》為鏡，映照清朝乾隆晚年的權力實境，將2019年首演的《夢紅樓．乾隆與和珅》，於國家戲劇院重現，做為劇團30週年壓軸鉅獻，今（13）日彩排，唐文華飾演的乾隆帝與溫宇航飾演的和珅，精采對手戲讓王安祈讚歎，「他們各自突破了自己在表演上的新境界。」。

此次重返舞台，看到更細膩的戲劇呈現，導演戴君芳與編劇林建華、共同編劇王安祈持續推敲細節，使人物層次更為立體。例如新增一場和珅旁觀乾隆「以貪治貪」後，從中獲得啟發，對群臣威逼利誘的戲，藉此鋪陳他權術轉變的關鍵時刻，也讓角色更具張力。

《夢紅樓．乾隆與和珅》彩排，王安祈說明各個劇中人物的角色特質。（國光劇團提供）

王安祈特別點出2位主角，劇本的設定中，乾隆與和珅不只是同謀，更是知己，相互欣賞、了解、體貼，真誠為對方著想，但這些特色在「壞人」的人設中，特別難演，可以說「他們各自突破了自己在表演上的新境界。」

王安祈指出，和珅的貪錢，一方面滿足自己的欲望，另一方面是為填補乾隆內心的空虛，所以，「他自己覺得這也是一場癡心」，也因此，當他最後一幕，在監獄裡自己吟唱他的絕命詩的時候，會讓觀眾有一種淒涼的感覺，「絕對不是鼓勵貪汙，而是覺得人性真的很複雜」。

