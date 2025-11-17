自由電子報
藝文 > 即時

【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．散文獎決審簡介】

2025/11/17 05:30

【第二十一屆林榮三文學獎．散文獎決審簡介】

■吳鈞堯

1967年生。中山大學財務管理學系、東吳大學中文系碩士。曾任《幼獅文藝》主編。曾獲金鼎獎、九歌「年度小說獎」等。著有小品文集《一行波特萊爾》，散文集《重慶潮汐》，詩集《水裡的鐘》，小說《孿生》等。

評審委員吳鈞堯。（記者陳奕全攝）評審委員吳鈞堯。（記者陳奕全攝）

■房慧真

1974年生。台大中文系博士班肄業。曾任職《壹週刊》、《報導者》記者，獲調查報導新聞獎、金鼎獎等。著有散文集《夜遊：解嚴前夕一個國中女生的身體時代記》、人物訪談《像我這樣的一個記者》、議題報導《煙囪之島：我們與石化共存的兩萬個日子》（合著）等。

評審委員房慧真。（記者陳奕全攝）評審委員房慧真。（記者陳奕全攝）

■林俊頴

1960年生。政治大學中文系，紐約市立大學Queens College大眾傳播碩士。曾任職報社、電視台、廣告公司。曾獲金典獎年度大獎、台北國際書展大獎、金鼎獎。著有長篇小說《七月爍爁》等多部，中短篇小說《某某人的夢》等，散文集《盛夏的事》等。

評審委員林俊頴。（記者陳奕全攝）評審委員林俊頴。（記者陳奕全攝）

■張瑞芬

1962年生。東吳大學中國文學博士，現為逢甲大學中文系教授。著有書評《荷塘雨聲：當代文學評論》、《五十年來台灣女性散文．評論篇》等多部，編選【臺灣現當代作家研究資料彙編】之《楊念慈》、《林海音》。

評審委員張瑞芬。（記者陳奕全攝）評審委員張瑞芬。（記者陳奕全攝）

■陳素芳

1956年生。台大中文系畢業。現任九歌出版社總編輯，曾獲金鼎獎特別貢獻獎、五四編輯獎。與李瑞騰編有《九歌四十：關於飛翔、安定和溫情》。

評審委員陳素芳。（記者陳奕全攝）評審委員陳素芳。（記者陳奕全攝）

 

