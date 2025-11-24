自由電子報
藝文 > 即時

【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎決審簡介】

2025/11/24 05:30

【第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎．決審簡介】

■伍軒宏

1960年生。美國哥倫比亞大學英美文學系碩士、博士班肄業。曾任教政大英文系。作品〈阿貝，我要回去了〉與〈殘念筆記〉分別獲得第一屆、第二屆林榮三文學獎短篇小說獎首獎、散文獎佳作。著有長篇小說《撕書人》、《尋隱劍》等。

評審委員伍軒宏。（記者陳奕全攝）評審委員伍軒宏。（記者陳奕全攝）

■張亦絢

1973年生。巴黎第三大學電影及視聽研究所碩士。曾獲Openbook年度好書獎。著有短篇小說集《性意思史》、長篇小說《愛的不久時：南特／巴黎回憶錄》、《永別書：在我不在的時代》等多部，散文《感情百物》等多部。

評審委員張亦絢。（記者陳奕全攝）評審委員張亦絢。（記者陳奕全攝）

■郭強生

1964年生，美國紐約大學戲劇博士。曾任國立台北教育大學語文創作系教授。曾獲《聯合報》文學大獎、金典獎、金鼎獎等。著有中篇小說《尋琴者》；長篇小說《斷代》等；短篇小說《夜行之子》等；散文《死亡可以是溫柔的》等，編有《99年小說選》，文學評論集多部。

評審委員郭強生。（記者陳奕全攝）評審委員郭強生。（記者陳奕全攝）

■黃美娥

1963年生。輔仁大學中國文學所博士。現任台灣大學台灣文學研究所教授，亦任台灣文學學會理事長、漢學研究中心指導委員、國立台灣圖書館台灣研究中心諮詢顧問等。著有《古典臺灣：文學史．詩社．作家論》和論文百餘篇；編有《世界中的台灣文學》等多部。

評審委員黃美娥。（記者陳奕全攝）評審委員黃美娥。（記者陳奕全攝）

■童偉格

1977年生。台北藝術大學戲劇碩士。現任北藝大助理教授。曾獲《聯合報》文學大獎、金典獎等，著有《拉波德氏亂數》、《萬物生長》、《童話故事》等書，合著有《字母會A~Z》。合編有《臺灣白色恐怖小說選》、《臺灣白色恐怖散文選》。

評審委員童偉格。（記者陳奕全攝）評審委員童偉格。（記者陳奕全攝）

