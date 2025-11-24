自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎決審會議紀錄】台灣小說的游標開始移動

2025/11/24 05:30

台灣小說的游標開始移動

第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎決審會議紀錄

 

時間：2025年10月9日下午2時半

地點：《自由時報》一樓會議室

決審：伍軒宏、張亦絢、郭強生、黃美娥、童偉格（依姓氏筆畫排列）

記錄：李嘉恩　攝影：陳奕全

第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎決審現場。（記者陳奕全攝）第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎決審現場。（記者陳奕全攝）

會議開始，基金會報告收件情形，本屆短篇小說獎共收到三五七件來稿，由李桐豪、韓麗珠；楊富閔、凌明玉；葉佳怡、黃崇凱等六位分三組進行初審，選出三十九篇進入複審，並得以每人一票，推薦心中值得進入決審的篇目。再由複審委員黃麗群、何致和、陳雪選出十四篇作品進入決審。決審委員公推郭強生為主席，五位評審針對作品發表整體看法與評審重點。

 

黃美娥：我觀察到幾個現象。第一，此次創作方向較具前衛性與想像力，除了處理人跟物之間演化的情況，也重新思考醫美與身體疾病的關係，甚至展示了未來社會公共廚房的可能性，而這又如何與社交軟體產生曖昧性的關聯？第二，寫作者持續關注同志議題，且使用不同角度切入。第三，許多作品書寫親人。第四，有兩篇觸及移工遣返與收容的議題。最後則是思索語言本身的存在，以及「如何使用語言」的小說。總體說來，我們能從這批稿件看到作者的思考角度，他們關照的可能是當下發生的問題，或未來人的存在、人跟人的關係、人與環境與物種之間的演變，透過小說展現多向度的討論，議題相當活潑。

 

張亦絢：第一，我看這批作品時，發覺它們的出發點或關照的東西特別「小」，且令我產生類似「時差」的感受——有些東西你讀了會感覺這是十年前就應該出現的。「小」，不一定是負面含義，它可能是過去被遺漏了，然後在此刻浮現，因此我一方面有點驚訝，一方面也從中發現一些驚喜。第二，閱讀過程也令我思考小說的起點與終點，這指的並非是作品的第一段與最後一段，起點的意思是，我們可以從中推測作者最初想要掌握的主題或內容；而終點則是「如何抵達」？且抵達的狀況是否令人感到滿意或可惜？因為這是決審，大部分作品都表現出可取的面向，有點難以抉擇。

 

伍軒宏：與我有限的評審經驗相較，這次水準平均，但並沒有特別好的作品，所以最後也會面臨取捨的問題。此次有許多「悼亡」主題，我還因此做了編號；另外則是「變形」也出現好幾篇。某幾篇作者的點子很不錯，可是到後面就像棒球打到七、八局時，後援投手會開始沒力，導致結尾有點失控。但基本上我肯定這次的作品，是歷來閱讀最愉快的一次。

 

童偉格：這批稿件題材多樣，但對小說寫作的想法與具體實踐的寫法相對固定。十四篇都在水準以上，但差異不大。這些作品設計感強烈，當然也可能因為是決審，每篇技術都堪稱穩健，但這就好像是一個題目，多數作者都很熟練地回應，亦即短篇小說的字數限制問題。正因如此，大部分都給我一種形式的外殼很堅固的感受，讀完後仔細想想，或者我會享受作者創造的氛圍，或者我會完全同意作者提出的正面見解，或者做為一個讀者需要費神去思量的辯證，似乎並不多。有些小說企圖在結尾創造懸念，把結尾寫得模糊，似乎顯得意境比較深遠，所以我的第二個觀察是，這批小說沒有特定要說的議題——作者最大的目標在於完成自己設定的情節演算邏輯，有些作品縱然有議題的外觀，但我們能夠判斷這些議題對小說而言都不太重要，反而像是為了小說敘事的完成所設定的配件。或者也可以說，作者的用意不是去就特定議題進行深度描寫，可能只是為了讓小說敘事看起來更為合理。於是我的評審標準會很清楚，我想選出我做為讀者，在讀完後仍然產生獨特啟發、令我思考小說其他可能性，且在實踐上也相對複雜的作品。

 

郭強生：接著亦絢的話講，剛才我真的是點頭如搗蒜。我們當然沒辦法設定文學史該如何發展，但讀到這些作品時確實會想：這樣的東西應該要出現過的，為什麼在今年爆發出來？整體而言，這次是五、六年以來我讀得最暢快的一次。以前讀個三篇，就覺得怎麼又是這樣的小說，這次我幾乎在零阻力狀態下兩天內看完。但兩天看完不代表它們很簡單。比如，解嚴後好長一段時間以來，小說一直圍繞在議題的指認上，彷彿一切解構完了，要重新去指認誰是加害者、誰是被害者，這樣的指認長期在文學獎中出現。而關於亦絢提到的「小」，我也不覺得它們小，那其實是作者拿掉了已經內建在小說裡許久的界線，所以很多篇的切入點讓人驚喜。當然單篇短篇小說要涵括整個文學史，較難在一個比賽中看出，但整批作品讀下來，會發現台灣小說的游標開始移動了。我不知道這是今年的特殊現象，還是真的到了時候？我很樂見接下來台灣小說會出現全新面貌。

 

經評審協商，決議首輪投票，不分名次，各圈選四篇，結果為：

 

三票作品

〈鸚形目〉（伍軒宏、張亦絢、黃美娥）

〈我不過是一個雪人〉（張亦絢、郭強生、童偉格）

 

二票作品

〈阿媽蛞蝓〉（黃美娥、童偉格）

〈走廊的燈閃過五下才滅〉（伍軒宏、童偉格）

〈女兒〉（張亦絢、郭強生）

〈乳房人〉（黃美娥、童偉格）

〈十八半〉（伍軒宏、張亦絢）

 

一票作品

〈死於三河匯流之地〉（黃美娥）

〈奶奶語〉（伍軒宏）

〈工卡〉（郭強生）

〈支語小辭典〉（郭強生）

 

票作品

〈紅單〉、〈廚房〉、〈今天是對的〉

 

未獲票作品不列入討論，評審針對獲得一票以上的作品進行討論。

 

一票作品

 

〈支語小辭典〉

 

郭強生：這一篇某程度是在戲謔現在對於兩岸話題的敏感心境，有趣的是，我們知道林榮三文學獎一定是台灣民眾所寫，如果根本不知道是哪裡的人寫的，大家閱讀的感受可能完全不同。略為可惜的是，此篇的藝術性不如其他作品完整。

 

（評審放棄此篇）

 

〈工卡〉

 

郭強生：這篇是所有作品裡頭最呼應到當今世界的。它雖然拋空了實際背景，但我們確實已經走在這條路上：秩序打亂、國境重新劃分後，到底誰是居民、誰是外來者？

 

張亦絢：這篇其實就是在寫排外，我支持它進入最後一輪。

 

〈奶奶語〉

 

伍軒宏：這篇把語言推到前景，強調語言的不透明性滿有趣。只是湖北腔會這麼重嗎？我認識的湖北籍人士似乎沒有這麼濃重的腔調。

 

（評審放棄此篇）

 

〈死於三河匯流之地〉

 

黃美娥：透過漫畫與印度文化重新構思一個扛起家族的長子，裡頭較具反思的是三河匯流其實有一條河不存在，但是不存在的河卻供給了另外兩條河流，而哥哥就是那個犧牲養分的角色。描述很寫實，作者努力刻畫具有說服力的細節。

 

郭強生：這篇作品開高走低，一開始很吸引人，但最後劇情愈加愈多，就寫歪了。

 

伍軒宏：這篇較適合寫成長篇，作者把它塞在短篇小說的形式，處理較有限。

 

（評審放棄此篇）

 

兩票作品

 

〈阿媽蛞蝓〉

 

童偉格：在小說美學上，這篇是十四篇小說裡的孤兒。它的敘事這麼迷離，修辭這麼繚繞，令我佩服作者的勇氣。他用一趟變形之旅來涵蓋更長的時間，或展現阿母勞苦的一生，彷彿一篇布魯諾．舒茲式的小說。因為是較為恣意的變形的設定，對讀者而言，有許多設定注定是不可解的。比如，蛞蝓為何會變成模特兒人形？這似乎得不到解釋。很多結構設定，也是比較刻意的，例如像是布魯諾．舒茲一樣完成時間的循環，最後因此就以「墜落還在持續中」總結。整體稍微工整了點，不過作者的描述獨具風格。

 

黃美娥：這篇透過對嘉義地名的聯想，將各種不同的物與親人的記憶連結起來，且這個記憶具有強烈神祕色彩，通篇不斷遊走在這樣的邊界。裡頭有許多與「黑」相關的意象，作者不斷去找到各種黑的可能性，與親人、嘉義做了很好的串連，包括他來到台北回頭思考家鄉，是一篇當代感強烈的鄉土書寫。唯一有疑慮的是：為什麼要加那麼多註解？似乎深恐讀者無法讀懂。

 

伍軒宏：一般而言，變形是因為有龐大的壓力，從奧維德開始都是有些特別契機。或許沒有特別契機就變形也可以，只是這篇變形的理由不夠清楚，就不具備變形的需要。作者用一個特別方式寫女性如何進入城市，接著又被拉回傳統，頗具巧思，但故事本身仍然較傳統。另外我也納悶作者的技巧到底好或不好？需要讀者花功夫去想，讀起來比較辛苦。

 

郭強生：阿媽是辛苦的、鄉下是詭異的，讀來彷彿手搖攝影機鏡頭跳躍著，作者沒有對這些東西補以時空細節，風格經營大於對人物及環境背景的刻畫。似乎沒能讓我們更具體認識小說提出來的困境。以及，他一再寫人形模特兒，彷彿是恐怖片基本標配，略感疲勞，因模特兒並沒有成為重要象徵。

 

張亦絢：一般我會選擇整篇都能掌握的作品，這篇確實有某些我無法跟作者對應的地方，但對應到的部分卻又很強烈。它也許不是字字句句都讓人很清楚，畢竟那種作品有時我們也覺得乏味。關於人形模特兒，我有一個詮釋。「缺腿」是裡面最重要的意象，模特兒缺腿、媽媽缺腿，這一直發生，可見是很想要補起來的。人形模特兒像一個不被認識的受傷的神，祂似乎還上不了神壇，但很有力量，也會對人產生影響，且與勞動經驗有關。而這裡的「變形」應該是不太一樣的脈絡，比如台灣民間可能會認為蝴蝶就是死去的誰，我們土地上一些神神鬼鬼的東西，有時是被忽略了。

 

〈走廊的燈閃過五下才滅〉

 

伍軒宏：這篇透過「悼亡」回憶九○年代的青春，主述者是被留下來的人。裡頭有許多流行文化與文學的指涉，提到奧登我有點意外，因現在很少人讀。只是我總懷疑自己是不是被騙了？它的情感很真摯，可娓娓道來的敘述似乎稍嫌俗套。但讀第二次我還是覺得很不錯。除了有些地方較凌亂，結構還算清楚，篇名「閃過五下」，確實裡頭總共提到了五個人，像catalogue般羅列出來。它的句型有點鬆散，但感情強度有維持住。可能因為我對同志書寫不算熟悉，雖然被它吸引，但無法確定內容是不是比較cliche？

 

童偉格：此篇在這批作品裡面相對特別，甚至不太顯眼，因其他作者非常依賴出奇的戲劇設定，但這篇似乎打定主意要平緩追憶一段逝去時間裡的人跟事。這段逝去的時間，明確指涉了解嚴後到九○年代的台灣，是小說角色的青春年代，也是愛滋病帶給人惘惘威脅與恐懼的年代。這樣的想法雖不新穎，比如最近我們還能從阮慶岳《一千顆星星在跳舞》看見相似設定，但我認為以青春哀悼死亡，不知為何會煥發一種光芒。比如一個細節，裡頭寫到兩個角色窩在西門町小旅社看電影，好純真好魔幻，這打動了我，因為那個純真的光芒，很直接連結到了青春與死亡。儘管我確實也有被設計的感覺，但這位作者需要調動非常多裝備，才能保留那種純真的懷舊。由主角這名倖存者看來，他的青春同伴都格外專注於死亡，這對他來說就好像是另類的幸福，而這樣一種留白的傷感，扣回小說刻意淡化的結尾，處理上是相對複雜的。

 

郭強生：這次有兩篇以中年男同志為主角的小說，寫得都很好，反而是我怕自己貼得太近而不客觀，所以沒選。這篇寫一個愛滋病患，到了中年在整理舊家，情節和敝人《斷代》完全一樣。可是他的文字很有感染力，許多句子我讀到時都覺得如果掉眼淚不是被騙。愛滋病在同志文學裡一直被避開，似乎要陽光正面要講愛情，那年代同志唯一的集體記憶「死亡」，一旦藥出現後就完全消失了。我當初《斷代》寫愛滋病也是基於這理由。這篇我是喜歡的，把討論開放給其他委員。

 

張亦絢：對作品本身我沒有不滿的東西，如果被打動，我覺得是真的。它的獨特點在於這些記憶是困難的，既不是主流，也不是有機構建置過，所以非常地倚賴個人記憶。可是我沒有投，原因是《斷代》已經隔了一段時間，我覺得應該要有一部針對台灣「後愛滋」、或回顧愛滋的作品。國外其實大概十年前已經有不少相關之作，它們在「回應個人」上補了更多細節。如果現在回頭看，十年的時間應該能夠幫助把「個人」的東西塑造得更立體，在這前提之下，我會忍痛放棄這篇。

 

黃美娥：他寫得很真誠，但是對台灣社會變化就很輕描淡寫帶過，當他以此為主軸寫作的時候，究竟有想再多談些什麼嗎？似乎沒看到這部分。

 

〈女兒〉

 

張亦絢：這篇探討了一個我們的社會還沒能解決的事情——也就是女性要負擔「乾淨」的偏見。主述者母親已經意識到這問題，不過作者用了相對調和的寫法，因為如果停在小男孩發現糞便，女孩就消失了，會是殺傷力非常強的作品。同時它也諷刺了森林小學的父母，告訴我們不要拘泥於任何養兒育女的規則，但是完全自由發揮也會發生不可思議的事情。很多東西沒有寫死，回歸了讀小說最原始的樂趣，是不是把女兒當海參養就能解決問題？作者並沒有要給一個絕對的想法，而比較是思考的策動。作者設法讓我們在思考上對性別秩序有「脫潔」的可能，文字上卻還是有點「穩潔」。但我仍然非常讚歎這篇，它不說教，也不光只是嚇人，有個像是折衝的東西刺激我們重新思考關於女性、女體的問題，尤其父母對女兒的管制是很強的。

 

郭強生：這種怪誕的題材台灣很少見，一寫不好就變成無厘頭，可是作者非常厲害，他建立了一套思路，而不只是把骯髒噁心的都寫進去罷了。這裡頭有幾個反思的層次，第一，作者用「變形」重新講述了女性在婚姻與養兒育女當中的困境，可以看到主人公其實處於歇斯底里的狀態。第二，它也批評了假多元，當一切多元到令人無所適從的時候，對於一名家長而言該如何教育孩子？參化與人化是非常有趣的象徵筆法，女兒成為海參是否也是種逃避機制？到底女兒躲到哪去了，似乎家長也沒辦法了解。女兒隨時可能被吃掉是很好的暗諷，當然這不是指真的吃到肚子裡，而是被更大的東西吞沒。

 

張亦絢：這篇對多元的態度其實也並不是反對，而是他看到多元裡面的惰性。作者去捕捉這個東西，前衛但讓人容易了解。

 

童偉格：我說明一下對這篇的保留。第一，在技術執行上，我可以把它命名為樂高積木式的小說，亦即將女兒代換為海參，且大部分篇幅都在對海參的型態進行詳細的描述。因此在小說構成上，只要海參與人類的形態存在差異，確實會成為議題反射的折面。若將海參代換成其他我們不理解的海洋生物，似乎它反映的議題就不同了，所以議題本身是游移的。第二，我們可以看到它創造了一個非常卡通化的語境，母親以外的人就輕易接受了，於是參化的具體困難缺乏想像。第三，我有時覺得這位作者太過沉溺於自己創造出來的趣味，比如，女兒差點被煮熟的橋段略顯幼稚，讀者都明白參化的狀況，作者卻還在無限拖延這個發現，在細節處理上還有更俐落的空間。

 

黃美娥：作者構思很好，但無論女兒變成什麼，過程中似乎都沒有任何驚恐。這中間有個縫隙，作者應該要把原先不那麼理所當然的事情做出某些過渡，讀者才能掌握到背後的深意。無論是檢討森林小學，檢討性別，甚至是對海洋生態感興趣而將其納入小說，每種用意都必須縫合，讓小說的設計更能貼近作者真正想談的事情。

 

伍軒宏：篇名是不是能更有變化一點？參化的比喻不錯，但也許是女兒年紀較小，生殖與性被隱藏了，所以用肛門來指涉。最大問題是調性太輕鬆，應該要有一點struggle。

 

張亦絢：我補充一點。這篇真正要經營的不是海參，而是糞便的問題。海參的作用是讓讀者記得留下糞便的奇怪狀況。

 

郭強生：我也拉一下票，剛才主要討論的是筆法，而沒有進入到這篇的詮釋。我一直感覺這裡頭有種奇怪的壓抑，或許這也可能是一種悼亡，我們不知道女兒到底遭遇了什麼事情，夫妻倆就假借著她留下來的一個東西，說那是他們的女兒。

 

〈乳房人〉

 

童偉格：相對於〈女兒〉，這篇對變形的奇想有較好的發揮；又相對於〈阿媽蛞蝓〉，這篇的敘事更為清晰。它最基礎的設定是乳房長在臉上，但之後所做的辯證，其實還是過於正面跟單調。最複雜的議題為靈魂跟自我意識是否存在，或可不可以分割，小說結尾是符合預期的，一方面它揭曉答案，一方面又企圖模糊化這個答案，是近幾年常見的設計。有個細節值得再多想一點：男友用肋骨重建了陰莖，如果這是可能的，作者應該思考自己所設下的變數，為小說的辯證增添層次。非常可惜的是，在緊要關頭時他還是給予女主角某種心靈雞湯似的安慰，但因為這批小說很多都使用相似的演算邏輯，因此我還是會選擇〈乳房人〉。

 

黃美娥：這篇談的東西相較〈女兒〉來說更容易共感。它假設一個社會得到「器官不安症」的人數增加了，其中又以遭受霸凌、心理創傷的人為病患大宗。它的出發點涉及了疾病、霸凌與醫美，比如當器官不是長在原先的位置，審美是否會產生變化？又比如，審美的轉移是否影響了別人愛不愛你？這又牽涉到「什麼是愛」的問題。拿麵包超人來比喻乳房割除很有幽默感，麵包超人被咬一口力氣會消掉，替補新的東西進去後還是自己嗎？這中間有許多反諷，但結尾我對它期待會更高一點。

 

郭強生：現在我們已經在討論生理與非生理女性的問題了，這篇卻還在寫女性乳房暴露在外，帶有一種剝削、偷窺的想像。女性臉上有對很大的乳房，男性有一個永遠不會軟掉的陰莖，這裡頭對性別的態度仍然非常保守。我比較想知道乳房人怎麼活，這才更值得寫。

 

伍軒宏：這篇我打了個問號。它當然是個怪誕的主題，可是乳房跟自我以及靈魂的關聯，沒有有效地建立。這令我想到德勒茲的「無器官的身體」（Body without organs），但那不像〈乳房人〉牽涉到了靈魂。因此小說中原先較為激進的部分，後來卻關切最保守的靈魂，內容與創作思維似乎有點矛盾。

 

張亦絢：內容不太夠，雞湯的部分讓我覺得非常可惜。可是我不認為它存在剝削的問題，這篇真正要回應的是跨性別——到底可不可以用人工的方式改變器官？它涵括了整個受苦於父權的群體，不一定是男跨女、女跨男，還有一開始所說的性別不明。雖然沒有太深入，但它想像了一個透過改變器官達到團結的可能性。我很讚賞這篇的結構，最後垃圾場跟天國那部分控訴的不是主角，而是整體社會仍然很順性別的思考。

 

〈十八半〉

 

伍軒宏：這篇是童話語調及主題的變奏，作者語言成熟，用了playful、ironic的語氣書寫性誘拐的問題。可是到了中間開始控訴時，卻突然變得非常matter-of-fact，似乎又變回一個傳統的說故事方法，風格無法維繫，失去比較尖銳、有創造性的地方。雖然最後有拉回來，但也因此變得不太平均。基本上寫得滿成功的，只是模仿痕跡令我不安，整個布局都非常像安潔拉．卡特，原創性有點疑慮。

 

張亦絢：我想先過渡性地創造一個名詞——也就是「性劣勢」。我們的語言跟文化其實不太能夠應對情感關係中的性侵，也許同志在訴說上會更困難，當事人有戀愛感受，到底要怎麼去面對廣義的性侵，怎麼找到自己的語言？我也要回應作者以及關心這問題的讀者，「十八」的問題仍然非常重要，我們可以從文學中不斷看到有作品在憤怒這個問題，到一定年紀，基本上都不能假設國家還用權力去保護，可是有人呼救時，如果我們不提供幫助，是會陷入某種陷阱；一名女同志比較有社會經驗，導致兩方想像完全不同的狀況，在現實中確實是滿嚴重的。

 

郭強生：它有點像我前面講的指認，但指認完了之後你要給我們什麼？讀完後的感受或思考沒能再往前進一點。

 

黃美娥：閱讀過程非常流暢，彷彿就是在腦海中告訴你發生過什麼事情。前半的故事已經有許多人寫過類似描述，可是它加了一段克服深沉痛苦的心路歷程，彷彿看到了光。作者功力不錯，寫出許多細節，但似乎欠缺了一點什麼。

 

童偉格：〈乳房人〉其實提供非常多刻板意見，不過它也證明了肉體是有重量的，在這個意義上，它可能還是創造出比較複雜的角色。仔細檢查〈十八半〉會發現它所有設定都是扁平的，甚至已經在內部提供對這個處境的解釋，比如作者將主角缺乏母愛這件事設定為最根本的原因。因此這篇作品有議題的外觀，內容卻比較空洞。這個扁平化的設計讓小說的一切執行都比較典型，比如童話語境的運用，企圖將童話的甜蜜與命運的殘酷結合在一起，用稍微顯得武斷的腔調反覆迴旋然後直達結局，可是所有人肉體都是被掏空的。比如女教授這名角色，她對女主角而言似乎只是母親情感的延伸，在她們戀愛的場景中，關於女教授的細節都不被記憶，非常強勢的抒情語調就這樣沖散了所有細節。檢視這個抒情語調的構成有其重要性，它各個段落的句構都裁切得非常整齊，一個段落以一個主題句開始，這些都是作者嘗試定義他所提出來的無盡描述，意味著作者其實在控制語言，但控制的同時也說明了他有餘裕，應該做出更具細節的想像。

 

三票作品

 

〈鸚形目〉

 

伍軒宏：這篇我認為算寫得比較熟練完整的。寫人鳥為伴，寂寞又不寂寞，同志情有意留白，最後鳥房失火像是自由的隱喻，這是可以預期的，也不灑狗血，而以一個比較平淡的方式做結。可是我有個疑慮，現代人五十一歲怎麼會身體老化呢？主角如此設定是不是做作了一點？好像是一個年輕人在模仿的感覺。另一問題是，引了南方二重唱的歌，調性跟小說不太合。但我想也許主角總有釋放感情的需要，因為前面他跟伴侶的關係非常低調。

 

黃美娥：這篇同志情誼的細膩感、以及沒辦法永遠的那種辛苦，筆觸讓我心疼。它有一些相對的東西，像是人無法相伴到最後，鳥卻一代一代延續下去，每一點其實都回扣到了情侶之間的痛點，但作者寫得很節制。寵物反而成為他跟伴侶聯繫的理由，因此伴侶跑掉了也還不至於關係斷裂，甚至讓主角感覺對方似乎沒有離開過，作者在小說布局上做了一些考量，技巧動人。

 

張亦絢：作者把養鳥細節寫得很傳神。這是篇真正在寫感情的作品，感情就是有不完美的東西。小說裡頭有種非常溫柔的激情，走出了同志文學不太一樣的路，我確實也被感動。甚至那個感動更擴大，不全然跟同志不同志有關，而是如果有人不告而別，竟然可以溫柔到這種程度。至於南方二重唱，如果出現這種狀況，確實在評論時容易遭受質疑。但我後來沒有扣分。因為在小說結構上，最震撼的是儘管他們有很深的感情，卻對外宣稱主角是房東的行為。這裡的複雜度也提醒我們，不是每個人都很外放，或者他喜歡的人就是有種猶疑，可他就是愛上了。

 

郭強生：這是一篇很典型的小說，可以說它很有共通性，可是到底這名中年男同志出了什麼問題？通篇用了一個寂寞的情調寫了許多養鳥細節，就為了最後打破窗讓鳥飛出去嗎？裡頭提到情人年齡歲數的差異，那個年輕男生對中年主角只是金錢利用或肉體交換嗎？這才是今天中年男同志的困境。否則不承認對方的哏很多，太容易代換成其他關係了。所以這篇較無法說服我，目的不夠飽滿。歌詞段落也稍嫌突兀，若把那段拿來交代兩名角色怎麼認識的都更好。

 

童偉格：這篇是某種職人小說的變體，作者將特定職業代換成養鳥這種消遣，因此小說的基本執行是用養鳥細節來填充一名孤獨者的生活。不過它跟〈走廊的燈閃過五下才滅〉在思維上有所不同，可以看到作者努力想淡化同志設定，亦即，他想講的是一個更為普通的情感與孤獨。我對這篇會有所保留，它的想像較為空洞，失火橋段完成了小說的寓意後，對細節的處理是馬虎的，比如他就昏倒了，接著就被救了。另一不解之處在伴侶的設定。小說寫陳朝信上小夜班，從晚上七點工作到凌晨三點，但後面又寫「他會不會習慣每天半夜兩點醒來」，似乎作者對角色的揣摩不足。

 

〈我不過是一個雪人〉

 

張亦絢：衝擊性滿強的一篇小說，它絕對應該受到肯定。裡面最禁忌的部分是對智能障礙者的性欲望的討論，文學討論「白痴」的性欲有其傳統，這在現實中不一定會被處理，性欲並不單純，會跟各種痛苦悲傷扯在一塊。作者暴露這個禁忌的方式是有說服力的，但還是有些小缺點。我批評的並非智能障礙者是天才的設定，而是應該對繪畫保留一點開放性，部分結構的小東西略顯武斷。但他提出的問題非常嚴肅，比如智能障礙者到底有沒有同意性關係？如果男女代換，可能就會直接被認定為強暴，這甚至回應了張愛玲寫過的，「嬰孩的頭腦與成熟的婦人的美是最具誘惑性的聯合。」

 

郭強生：這篇的技術難度應該是最高的，它把許多難以轉換的東西化為成熟的藝術表達，且偏偏這就是一篇談藝術的作品，作者很有自覺。模特兒為了被畫進作品中性侵智能障礙者畫家，本來好像是模特兒被男性支配的情況完全翻轉了，甚至對創作者而言，人性與作品的順位應當如何排序？作者把這種殘酷面講成一個很棒的故事。

 

童偉格：對智商只有十歲的大樹而言，許多夾帶痛苦的事都近於本能，包括性，也包括創作，似乎生命與死亡只是用來萃取的素材。這樣的創作方式確實令人感到刺痛，但小說不止於此，它寫出了「雪人」面對畫中的自己比本人更好的反應，使小說語境更複雜。作者開拓了一個前所未見的語言，寫作細緻，但結局仍能看出台灣小說創作者的慣性，近似〈乳房人〉結束在一個夢境般的空間。但這篇還是有點不同，它的形容都是簡潔而生動的，寓意也比較複雜。光是最後定格的畫面，就彷彿這個人正在展示死亡的奧義一般。

 

黃美娥：我特別注意這名女性敘事者如何由畫移動到性。亦即原先她都在思考創作，最後因為不被繼續畫入畫中，某種欲望就跑出來了。這樣的安排顯然是作者想要討論「性」的問題，所以將創作與性放在一起討論時，就不能只考慮畫家十歲智商的問題，因為最後其實是從母親的角度看待兒子是否有性行為能力。後面有點通俗化，還可以再多討論一些東西。

 

伍軒宏：這篇在講gaze的問題，文筆很好，可是我感覺場景跟題材都好像是19世紀歌劇的設定。人物高度公式化，對我而言較欠缺深度。

 

張亦絢：作者的確沒有去檢討母親。現實中也發生過類似的事，比如父親照顧長期癱瘓的女兒，認為她很可憐就強暴她，小說中的主角其實是代替母親進行性行為。雖然有些缺點，但可以這麼比喻：作者盡了百分之九十的小說家的努力，以及百分之六十的思想。

 

所有獲票作品討論完畢。評審針對被保留的八篇作品，進行第二輪投票，最高8分，最低1分。結果依得分高低排序如下：

 

〈我不過是一個雪人〉30分

（伍軒宏2分、張亦絢8分、郭強生8分、黃美娥4分、童偉格8分）

 

〈鸚形目〉29分

（伍軒宏8分、張亦絢6分、郭強生4分、黃美娥8分、童偉格3分）

 

〈女兒〉23分

（伍軒宏5分、張亦絢7分、郭強生7分、黃美娥3分、童偉格1分）

 

〈阿媽蛞蝓〉22分

（伍軒宏4分、張亦絢4分、郭強生1分、黃美娥6分、童偉格7分）

 

〈走廊的燈閃過五下才滅〉21分

（伍軒宏7分、張亦絢1分、郭強生5分、黃美娥2分、童偉格6分）

 

〈乳房人〉20分

（伍軒宏3分、張亦絢2分、郭強生3分、黃美娥7分、童偉格5分）

 

〈十八半〉18分

（伍軒宏6分、張亦絢3分、郭強生2分、黃美娥5分、童偉格2分）

 

〈工卡〉17分

（伍軒宏1分、張亦絢5分、郭強生6分、黃美娥1分、童偉格4分）

 

評審決議依分數高低，由〈我不過是一個雪人〉獲得首獎，〈鸚形目〉獲得二獎，三獎為〈女兒〉，〈阿媽蛞蝓〉和〈走廊的燈閃過五下才滅〉並列佳作。會議圓滿結束。

 

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應