藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

加航推出2026北美全航線促銷 暢遊美、加、墨最低85折起

2025/11/13 22:05

加航推出「2026北美全航線促銷」活動，圖為加航目前長程航線主力機型787-9客機。（加拿大航空提供）加航推出「2026北美全航線促銷」活動，圖為加航目前長程航線主力機型787-9客機。（加拿大航空提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2026年全球矚目的足球賽事將於北美舉行，橫跨加拿大、美國與墨西哥3國，預期將帶動相關旅遊熱潮，加拿大航空今（13）日宣布推出「2026北美全航線促銷」活動，即日起至11月23日止，旅客透過加拿大航空官網或指定旅行社，凡購買2026年7月18日前，台灣出發經由亞洲各轉機點至加拿大及北美城市之機票，可享優惠85折起，若選擇經由日本、韓國轉機，還可享「免費中停優惠」，等於1張機票最多可暢遊4個國家。

加航豪華經濟艙擁有寬敞空間，提供旅客舒適的飛行體驗。（加拿大航空提供）加航豪華經濟艙擁有寬敞空間，提供旅客舒適的飛行體驗。（加拿大航空提供）

加航說明，此次促銷活動每航班優惠幾位有限，經濟艙與豪華經濟艙票價享優惠85折起，商務艙票價則可享優惠9折起，台灣旅客透過官網或雄獅、可樂、東南、山富、易飛、易遊網、燦星、良友、五福、永盛等指定旅行社，購買從台灣出發，經香港、日本、韓國、新加坡、曼谷、上海等亞洲轉機點轉機至北美的機票，另可選擇於日韓做停留，加拿大航空也加碼推出「免費中停優惠」，1張機票最多可暢遊4個國家或城市。以「台北—東京—溫哥華—洛杉磯—首爾—台北」為例，旅客即可一次體驗亞洲與北美的多城市旅程，打造多元超值的飛行假期。

加航提供美加墨內陸航段經濟艙旅客，在機上也能享有免費在地特色飲品和零食。（加拿大航空提供）加航提供美加墨內陸航段經濟艙旅客，在機上也能享有免費在地特色飲品和零食。（加拿大航空提供）

加航以橫跨美、加、墨的綿密航網，結合全亞洲多達10個航點的彈性組合，成為台灣旅客自台北（松山、桃園）或高雄（小港）出發前往北美各主辦城市的飛行選擇。目前加航遍佈北美超過120個航點，串聯13個主辦城市：從溫哥華、多倫多到邁阿密、亞特蘭大、達拉斯與墨西哥城等城市，讓台灣旅客輕鬆飛抵賽事現場，親臨世界級足球盛事。為台灣旅客提供順暢便捷的轉機選擇，輕鬆銜接北美各大城市，旅客搭乘加航正班機經由溫哥華、多倫多或蒙特婁轉機前往加國其他目的地或美國，還可享有包含「美國預先通關（U.S. Preclearance）」等加航專屬轉機服務，行李直掛目的地、旅程當中無須提領行李，省下排隊時間，轉機更加便利。

凡加入加航Aeroplan的忠誠計劃會員，即可在內陸航段享有免費機上Wi-Fi。（加拿大航空提供）凡加入加航Aeroplan的忠誠計劃會員，即可在內陸航段享有免費機上Wi-Fi。（加拿大航空提供）

加拿大航空曾獲有「航空界奧斯卡」之稱的SKYTRAX，多屆認證為「北美最佳航空公司」，且連續5年獲APEX五星級全球航空公司肯定，為持續升級旅客體驗，加拿大航空今年起，於所有北美航段經濟艙全面提供免費啤酒、葡萄酒，以及加拿大知名品牌TWIGZ、Leclerc Celebration小點心，讓旅客在高空中也能享受道地的加拿大風味。加入 Aeroplan忠誠計劃的會員，除了於機上可享有免費傳送文字訊息服務，還可於加拿大、美國、墨西哥及加勒比海航段免費使用Wi-Fi，國際線免費Wi-Fi服務則預計於2026年啟用。更多航班相關訊息詳詢加拿大航空官網

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

