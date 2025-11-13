自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

韓國民主海報計畫來台開展 電影名景不義之地交流轉型經驗

2025/11/13 22:18

人權館副館長陳淑滿（前排左5）、韓國「民主化運動紀念事業會」科長金琴淑（前排右4）及副理金多慧（前排右1）、設計師聶永真（前排右3）、立委張雅琳（前排右2）、政治受難者前輩與家屬，以及人權海報獲獎設計師（後排）等現場合影。（人權館提供）人權館副館長陳淑滿（前排左5）、韓國「民主化運動紀念事業會」科長金琴淑（前排右4）及副理金多慧（前排右1）、設計師聶永真（前排右3）、立委張雅琳（前排右2）、政治受難者前輩與家屬，以及人權海報獲獎設計師（後排）等現場合影。（人權館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家人權博物館與韓國「民主化運動紀念事業會」及國家人權委員會合作，推出「民主的種子－人權海報設計展」，今（13）日在白色恐怖景美紀念園區開展。

該展源自韓國「民主化運動紀念事業會」推動的「民主海報計畫」，邀集全球50組藝術家創作100件作品。此次除展出韓國原計畫中的國際設計師作品外，另規劃「台灣作品專區」，展出2022年至2024年「人權海報設計競賽」34件得獎作品，以及1978年戒嚴時期由黨外人士設計的《人權》海報複製品，呈現台灣在地脈絡。

「民主化運動紀念事業會」長期致力保存韓國民主化運動歷史，並於今（2025）年成立「民主化運動紀念館」，館址前身為惡名昭彰的「南營洞反共調查室」，無數民主運動者曾在此遭受酷刑逼供，電影《1987：黎明到來的那一天》中，學生朴鍾哲遭虐致死事件即發生於此。如今轉型為民主場所，並在今年6月開館推出這檔海報設計展。

「民主化運動紀念事業會」代表金琴淑表示，她很高興能藉由此次展覽與台灣的朋友及受難者前輩們見面，更期待這個展覽能持續在全世界生根、成長、茁壯與開花。她也提到，這個週末（15日）將有一場「記憶傷痕，展望未來」講座，分享韓國面對歷史創傷的經驗，以及「不義之地」到「民主象徵」的蛻變歷程。

