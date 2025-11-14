兩廳院廣場尖叫！ 冰山如他，雨中現身講話：台灣樂迷不可思議

20年前台灣樂迷的熱情，啟發柏林愛樂創設全球首座數位音樂廳；20年後，台灣樂迷再度感動柏林愛樂，連平常冷如冰山的佩特連科都展露笑顏，還拿起麥克風講了一段話，而不是只有「謝謝」。（記者王藝菘攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕昨（13日）晚的兩廳院戶外廣場一片沸騰，尖叫聲震天！因為連記者會都不參加的柏林愛樂首席指揮基里爾・佩特連科（Kirill Petrenko），指揮完最後一場音樂會之後，竟然與音樂家們一起現身戶外舞台。更讓觀眾驚喜的是，他拿起麥克風講話了。

滿場戶外觀眾期待柏林愛樂音樂家走到廣場致意。（記者王藝菘攝）

佩特連科此次親率樂團亞巡，樂團為重溫20年賽門‧拉圖率團訪台時那場戶外轉播的感動，特別派數位音樂廳技術人員來台，進行全球線上直播，以及兩廳院戶外廣場的即時轉播。雖然昨天一整天大雨小雨不斷，但民眾不畏風雨，穿雨衣撐傘也要守在廣場，聆聽晚間的3首德奧經典深情曲目，當然，也是為了親睹遠道而來的音樂家們。

請繼續往下閱讀...

一般預期，佩特連科不會像賽門‧拉圖一樣擁抱群眾，因為他向來內斂，惜字如金，他的語言是音樂。只是，沒有想到，平常就不愛接受採訪，很多線上記者甚至沒聽過他講話的聲音，讓人感覺像冰山的佩特連科，真的被台灣樂迷熱情融化了。

台灣樂迷不畏風雨在戶外聆賞古典音樂，讓佩特連科覺得不可思議。（記者王藝菘攝）

佩特連科不僅與樂團成員一起現身，向現場樂迷揮手致意，當滿場觀眾舉起手機燈光揮舞，星光與人海交織成動人的畫面，佩特連科竟拿起麥克風，和在場樂迷說：「大家願意在雨中聽音樂真的太不可思議了！非常開心可以和大家分享我們的音樂，這就是我們表演的真諦！我們很快就會回來！」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法