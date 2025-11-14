柏林愛樂重返台北！數千民眾雨中共享音樂饗宴 樂團指揮：We’ll be back soon

北市文化局與主辦單位合作，在兩廳院藝文廣場舉辦高規格的戶外同步轉播，雨勢不小，仍有數千民眾在雨中共享世界級的音樂饗宴。（記者王藝菘攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕柏林愛樂睽違7年重返台北，從11月11日到13日於國家音樂廳舉辦3場音樂會。台北市長蔣萬安13日晚間出席閉幕之夜，演出結束後蔣萬安特別代表樂迷獻花給樂團指揮基里爾・佩特連科（Kirill Petrenko）致意。北市文化局與主辦單位合作，在兩廳院藝文廣場舉辦高規格的戶外同步轉播，雨勢不小，仍有數千民眾在雨中共享世界級的音樂饗宴。

台北市長蔣萬安13日晚間出席閉幕之夜，演出結束後蔣萬安特別代表樂迷獻花給樂團指揮佩特連科致意。（記者王藝菘攝）

蔣萬安表示，今年正逢柏林愛樂訪台20週年，市府與主辦單位攜手，在兩廳院廣場舉辦戶外轉播，帶給市民最具臨場感的音樂體驗，這不僅是文化普及的重要實踐，更讓音樂成為凝聚城市情感的力量。蔣萬安期待透過戶外轉播，讓市民朋友一起沉醉在美好樂音中，共同為柏林愛樂喝采。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安回顧，2005年11月17日柏林愛樂首次訪台，台灣樂迷的熱情不僅與樂團建立起深厚情誼，更啟發了「柏林愛樂數位音樂廳」的誕生。20年後，柏林愛樂再次來到台灣，這次更是樂團第6次全球直播、第5次舉辦戶外轉播，這證明了台北在柏林愛樂心中有著無可取代的地位，感謝柏林愛樂、所有工作人員，更感謝冒著風雨前來聆聽「王者之聲」的朋友們的熱情支持。

北市文化局與主辦單位合作，在兩廳院藝文廣場舉辦高規格的戶外同步轉播，雨勢不小，仍有數千民眾在雨中共享世界級的音樂饗宴。（記者王藝菘攝）

蔣萬安也說，他希望柏林愛樂能再度感受到台北的熱情與溫暖，並透過音樂這座橋梁，持續促進國際間更深層的文化交流與互動，並強調「台北永遠歡迎柏林愛樂的到來，這裡永遠是你們的第2個家。」樂團首席Noah Bendix-Balgley特別用中文向樂迷朋友說謝謝，指揮佩特連科則向台下觀眾喊話「We’ll be back soon」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法