自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

柏林愛樂重返台北！數千民眾雨中共享音樂饗宴 樂團指揮：We’ll be back soon

2025/11/14 14:16

北市文化局與主辦單位合作，在兩廳院藝文廣場舉辦高規格的戶外同步轉播，雨勢不小，仍有數千民眾在雨中共享世界級的音樂饗宴。（記者王藝菘攝）北市文化局與主辦單位合作，在兩廳院藝文廣場舉辦高規格的戶外同步轉播，雨勢不小，仍有數千民眾在雨中共享世界級的音樂饗宴。（記者王藝菘攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕柏林愛樂睽違7年重返台北，從11月11日到13日於國家音樂廳舉辦3場音樂會。台北市長蔣萬安13日晚間出席閉幕之夜，演出結束後蔣萬安特別代表樂迷獻花給樂團指揮基里爾・佩特連科（Kirill Petrenko）致意。北市文化局與主辦單位合作，在兩廳院藝文廣場舉辦高規格的戶外同步轉播，雨勢不小，仍有數千民眾在雨中共享世界級的音樂饗宴。

台北市長蔣萬安13日晚間出席閉幕之夜，演出結束後蔣萬安特別代表樂迷獻花給樂團指揮佩特連科致意。（記者王藝菘攝）台北市長蔣萬安13日晚間出席閉幕之夜，演出結束後蔣萬安特別代表樂迷獻花給樂團指揮佩特連科致意。（記者王藝菘攝）

蔣萬安表示，今年正逢柏林愛樂訪台20週年，市府與主辦單位攜手，在兩廳院廣場舉辦戶外轉播，帶給市民最具臨場感的音樂體驗，這不僅是文化普及的重要實踐，更讓音樂成為凝聚城市情感的力量。蔣萬安期待透過戶外轉播，讓市民朋友一起沉醉在美好樂音中，共同為柏林愛樂喝采。

蔣萬安回顧，2005年11月17日柏林愛樂首次訪台，台灣樂迷的熱情不僅與樂團建立起深厚情誼，更啟發了「柏林愛樂數位音樂廳」的誕生。20年後，柏林愛樂再次來到台灣，這次更是樂團第6次全球直播、第5次舉辦戶外轉播，這證明了台北在柏林愛樂心中有著無可取代的地位，感謝柏林愛樂、所有工作人員，更感謝冒著風雨前來聆聽「王者之聲」的朋友們的熱情支持。

北市文化局與主辦單位合作，在兩廳院藝文廣場舉辦高規格的戶外同步轉播，雨勢不小，仍有數千民眾在雨中共享世界級的音樂饗宴。（記者王藝菘攝）北市文化局與主辦單位合作，在兩廳院藝文廣場舉辦高規格的戶外同步轉播，雨勢不小，仍有數千民眾在雨中共享世界級的音樂饗宴。（記者王藝菘攝）

蔣萬安也說，他希望柏林愛樂能再度感受到台北的熱情與溫暖，並透過音樂這座橋梁，持續促進國際間更深層的文化交流與互動，並強調「台北永遠歡迎柏林愛樂的到來，這裡永遠是你們的第2個家。」樂團首席Noah Bendix-Balgley特別用中文向樂迷朋友說謝謝，指揮佩特連科則向台下觀眾喊話「We’ll be back soon」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應