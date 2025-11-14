台南玉井噍吧哖事件紀念園區相隔5年再更展 將新增地方產業

台南玉井噍吧哖事件紀念園區相隔5年再度更展，預計12月下旬重新開展。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市玉井區噍吧哖事件紀念園區常設展，相隔5年再度更展，目前展覽館休館布展中，預計12月20日重新開展。除了原本的常設展將移至前方展館重新詮釋，還將新增玉井百年來的3大產業發展，包括油礦、製糖和芒果等，也是紀念館開館10年來，第3次換展。

噍吧哖事件紀念園區於2015年開園，原址為玉井糖廠招待所等舊有建物。原本的常設展「神諭義戰」展出已5年，園方最近委託策展團隊進行更展作業中，將增加更多地方元素。

請繼續往下閱讀...

園方表示，更展之後，原本展出的噍吧哖事件歷史介紹會移至前棟的展館，但畫風、視覺、參觀動線會不太一樣，也會增加一些互動的小遊戲。未來主展館更偏向地方元素，首先以玉井百年來指標性的3大產業為主軸，包括製糖業、油礦業和芒果，以資訊展示為主，搭配多媒體互動，帶民眾快速理解玉井過去的發展。

園方指出， 早期玉井除了糖廠，也曾有竹頭崎礦場成功開採石油，園方近年來委由專業的學術團隊協助研究，相關成果將於展覽中呈現；而許多人都知道玉井是芒果的故鄉，但仍有不少人不知道原由，也期盼能透過更新後的展覽，讓更多人認識玉井芒果產業。

另外，後方的小展館短期內則會做為藝文實驗室，與在地社團或單位合作舉辦動靜態活動，12月下旬開展首場將展出曾文社區大學繪畫班的作品，因該班學員大多是玉井在地居民，也是呈現在地居民的成果。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法