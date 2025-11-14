自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南玉井噍吧哖事件紀念園區相隔5年再更展 將新增地方產業

2025/11/14 14:19

台南玉井噍吧哖事件紀念園區相隔5年再度更展，預計12月下旬重新開展。（記者劉婉君攝）台南玉井噍吧哖事件紀念園區相隔5年再度更展，預計12月下旬重新開展。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市玉井區噍吧哖事件紀念園區常設展，相隔5年再度更展，目前展覽館休館布展中，預計12月20日重新開展。除了原本的常設展將移至前方展館重新詮釋，還將新增玉井百年來的3大產業發展，包括油礦、製糖和芒果等，也是紀念館開館10年來，第3次換展。

噍吧哖事件紀念園區於2015年開園，原址為玉井糖廠招待所等舊有建物。原本的常設展「神諭義戰」展出已5年，園方最近委託策展團隊進行更展作業中，將增加更多地方元素。

園方表示，更展之後，原本展出的噍吧哖事件歷史介紹會移至前棟的展館，但畫風、視覺、參觀動線會不太一樣，也會增加一些互動的小遊戲。未來主展館更偏向地方元素，首先以玉井百年來指標性的3大產業為主軸，包括製糖業、油礦業和芒果，以資訊展示為主，搭配多媒體互動，帶民眾快速理解玉井過去的發展。

園方指出， 早期玉井除了糖廠，也曾有竹頭崎礦場成功開採石油，園方近年來委由專業的學術團隊協助研究，相關成果將於展覽中呈現；而許多人都知道玉井是芒果的故鄉，但仍有不少人不知道原由，也期盼能透過更新後的展覽，讓更多人認識玉井芒果產業。

另外，後方的小展館短期內則會做為藝文實驗室，與在地社團或單位合作舉辦動靜態活動，12月下旬開展首場將展出曾文社區大學繪畫班的作品，因該班學員大多是玉井在地居民，也是呈現在地居民的成果。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應