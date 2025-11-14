快搶位！經典國台語老歌音樂會11/15台南鹽水永成戲院登場

柒氛室內樂團將帶來「經典國台語老歌音樂會」。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕在台南鹽水永成戲院舉辦的老歌音樂會又來了，明天（15日）下午2點半將由柒氛室內樂團帶來「經典國台語老歌音樂會」，透過全新編曲與絲竹樂器的細膩演繹，重現數十載的流年歲月，免票入場，樂迷要及早到場卡位。

柒氛室內樂團由資深音樂教授黃春興集聚優秀音樂演奏人，專注於絲竹室內音樂的研究與創新。演出形式從獨奏、數人重奏到大型樂團作品開發與演奏，為傳統音樂帶入新活力，並以兼具本土性與國際觀的音樂視野，開創出另一種傳統與創新。

明天也邀請國內極具代表性的歌唱家吳萍康演出，結合西洋美聲、通俗歌曲與30年代上海老歌的古典唱腔，兼具藝術質感、親切魅力與行腔講究，形成獨樹一幟的演出風格。

音樂會並挑選國、台語經典老歌以絲竹樂團新編演繹，帶領觀眾重溫跨世代的動人旋律從〈不了情〉、〈鳳陽花鼓〉到〈安平追想曲〉、〈淡水暮色〉具在地情懷的旋律台語老歌，透過樂團細緻的改編與演繹，再度喚醒觀眾心底深藏的情感與時代印記。

新營文化中心表示，舉辦老歌音樂會讓永成戲院不只是舊時光的見證，也成為承載在地人情與藝術記憶的文化場域。明天音樂會免費入場，歡迎民眾一同來感受柒氛室內樂團帶來的動人樂聲與台南的在地溫度。

