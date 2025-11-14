自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

快搶位！經典國台語老歌音樂會11/15台南鹽水永成戲院登場

2025/11/14 14:21

柒氛室內樂團將帶來「經典國台語老歌音樂會」。（新營文化中心提供）柒氛室內樂團將帶來「經典國台語老歌音樂會」。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕在台南鹽水永成戲院舉辦的老歌音樂會又來了，明天（15日）下午2點半將由柒氛室內樂團帶來「經典國台語老歌音樂會」，透過全新編曲與絲竹樂器的細膩演繹，重現數十載的流年歲月，免票入場，樂迷要及早到場卡位。

柒氛室內樂團由資深音樂教授黃春興集聚優秀音樂演奏人，專注於絲竹室內音樂的研究與創新。演出形式從獨奏、數人重奏到大型樂團作品開發與演奏，為傳統音樂帶入新活力，並以兼具本土性與國際觀的音樂視野，開創出另一種傳統與創新。

「經典國臺語老歌音樂會」邀請吳萍康（中）以西洋美聲、通俗歌曲與30年代上海老歌的古典唱腔演出。（新營文化中心提供）「經典國臺語老歌音樂會」邀請吳萍康（中）以西洋美聲、通俗歌曲與30年代上海老歌的古典唱腔演出。（新營文化中心提供）

明天也邀請國內極具代表性的歌唱家吳萍康演出，結合西洋美聲、通俗歌曲與30年代上海老歌的古典唱腔，兼具藝術質感、親切魅力與行腔講究，形成獨樹一幟的演出風格。

音樂會並挑選國、台語經典老歌以絲竹樂團新編演繹，帶領觀眾重溫跨世代的動人旋律從〈不了情〉、〈鳳陽花鼓〉到〈安平追想曲〉、〈淡水暮色〉具在地情懷的旋律台語老歌，透過樂團細緻的改編與演繹，再度喚醒觀眾心底深藏的情感與時代印記。

新營文化中心表示，舉辦老歌音樂會讓永成戲院不只是舊時光的見證，也成為承載在地人情與藝術記憶的文化場域。明天音樂會免費入場，歡迎民眾一同來感受柒氛室內樂團帶來的動人樂聲與台南的在地溫度。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應