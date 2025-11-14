「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」即日起中央書局開展

即日起中央書局展出新銳工藝家作品，元泰竹藝社結合環保概念的竹牙刷和凹豆杯也展品（中央書局提供）

〔記者魏伶如／台北報導〕為深化地方文化主體性，落實文化生根，串連在地文化平台，台中「中央書局」攜手台灣工藝研究發展中心，延續其「慢活SLOHAS」策展軸線，邀請新銳工藝家，以森林為主題，用最前衛的時尚作品呈現中台灣的生活美學，「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」即日起至12月31日止在中央書局展出。

「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」匯集山本口金店、吟遊文創、元泰竹藝社、HON STUDIO等四家品牌，精選35件文創作品，從金屬、皮革、竹子到以無形文資工藝絨花等為媒材，傳統工藝結合當代藝術與生活型態，呈現工藝家對自然的崇敬與慢活的生活態度，彰顯文化傳承與永續實踐的生命力。

新銳工藝家陳立凡展出最新榮獲2025TCOD台中原創-創意生活類獎的作品《入世自成芳》掛畫。（中央書局提供）

展出作品包括兩位在地新銳工藝家的作品。擅長以無形文資工藝為媒材，從生活植物與在地場域出發，轉化為當代藝術語言的陳立凡，做為三個孩子的母親，以柔軟的視角和媒材，透過金屬絲線、紙片、嫘縈、蠶絲等FSC認證的永續材料，纏繞出對生活的期許與祝福。創設吟遊文創品牌後，更致力無形文資工藝的推廣，獲得2023 A+文化資產創意獎文資工藝設計類傑出特別獎。另一位是返鄉接手家族竹工廠的竹三代林家宏，將傳統竹藝結合環保理念，開發出各種實用的生活用品，以孟宗竹製作的高溫、耐摔器物，與首創的代表作竹牙刷，已是中部地區時尚生活提案的代表作之一。

展出作品包括擅長復刻昔日美好生活的山本口金包。（中央書局提供）

展出作品還包括擅長復刻昔日美好生活的山本口金店經典皮包、皮夾，和強調再生與環保的HON STUDIO斜肩包。前者品牌以口金作爲所有商品設計的出發點，耐用、堅固，能長久使用，減少不必要的浪費；後者融入現代居家與個人風格的皮革作品，都是讓工藝成為生活中寧靜致遠心靈依歸的重要代表作。

「工藝之森：台灣工藝新銳設計展」 2025.11.12（三）~2025.12.31（三）

台中中央書局一樓展出（台中市中區台灣大道一段235號）

營業時間 每週三~周日11:00AM-19:00PM

