苗栗陶藝術節11/22登場 匯聚國際與在地創作展現多元風貌

2025/11/14 15:21

苗栗陶藝術節22日將在苗栗陶瓷博物館揭幕，由縣長鍾東錦（後排右9）等人共同主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）苗栗陶藝術節22日將在苗栗陶瓷博物館揭幕，由縣長鍾東錦（後排右9）等人共同主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕2025苗栗陶藝術節22日將在苗栗陶瓷博物館揭幕，今年匯集國際與在地創作者的精采作品，規畫3大展覽，呈現陶土材質從傳統到當代的多元語彙，展現創新與在地傳承的多重面貌；縣長鍾東錦邀請全國民眾與國際友人齊聚苗栗，欣賞陶藝之美，也感受苗栗獨特的人文底蘊。

苗栗陶藝術節22日將在苗栗陶瓷博物館揭幕，由縣長鍾東錦（左6）等人共同主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）苗栗陶藝術節22日將在苗栗陶瓷博物館揭幕，由縣長鍾東錦（左6）等人共同主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

文化觀光局長林彥甫指出，此次邀請國立臺南藝術大學助理教授朱芳毅擔任策展人，以「可能之外」為策展主題，聚焦來自世界各地的優秀陶藝創作；共收到來自國內外156位藝術家、258件作品，其中39位國際藝術家來自烏克蘭、韓國、印度、希臘、新加坡、澳洲、日本等國。經過2次評審，最終選出40件作品展出，競爭相當激烈，每件作品都呈現各地文化特色與美學視野，充分展現陶藝創作在當代藝術領域的多元能量與國際關注。

苗栗陶藝術節22日將在苗栗陶瓷博物館揭幕，由縣長鍾東錦（右6）等人共同主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）苗栗陶藝術節22日將在苗栗陶瓷博物館揭幕，由縣長鍾東錦（右6）等人共同主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

林彥甫表示，國際當代陶瓷主題展期至明年1月4日，匯聚日本、新加坡的林善春、韓國及台灣陶藝師作品，多位具代表性的當代陶藝家作品，呈現當代陶藝的多元風貌與創作能量，探索陶瓷的藝術性、實驗性與跨域可能。

苗栗陶藝術節啟動記者會現場，展示各陶藝家的創作。（記者張勳騰攝）苗栗陶藝術節啟動記者會現場，展示各陶藝家的創作。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府今（22）日召開記者會，由縣長鍾東錦等人共同啟動，會場展現各陶藝師的陶藝創作；22日開幕式現場將設置陶藝、美食與文創攤位，民眾可一邊品茶、一邊與陶藝師暢聊創作樂趣，另邀請陶藝家現場創作，讓觀眾近距離感受陶藝手作魅力，同時將舉行「苗栗國際陶瓷競賽展」及「薪傳成就獎」頒獎典禮，表揚在陶藝創作與工藝傳承上傑出的藝術家，彰顯台灣陶藝在國際舞台的實力與潛力。

苗栗陶藝術節啟動記者會現場，展示各陶藝家的創作。（記者張勳騰攝）苗栗陶藝術節啟動記者會現場，展示各陶藝家的創作。（記者張勳騰攝）

鍾東錦指出，苗栗各項活動都會按時節、按季節陸續推出，搭配觀光展現地方特色，不管在教育、文化、藝術上達到一定成績，邀請大家22日來到公館，也可藉此展覽收藏幾樣自己喜好的作品，加上文觀局用心規畫的各項體驗，相信大小朋友都能收穫滿滿。

