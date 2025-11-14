自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

李遠以「虎」為喻 2句話回應林佳龍：文化外交最佳拍檔

2025/11/14 16:44

外交部將前進芬蘭辦音樂節，行前記者會外交部長林佳龍（左起）、文化部長李遠與文總秘書長李厚慶合影。（記者田裕華攝）外交部將前進芬蘭辦音樂節，行前記者會外交部長林佳龍（左起）、文化部長李遠與文總秘書長李厚慶合影。（記者田裕華攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕雖然「歐洲台灣文化年」雙部會合作是今年正式開始，但文化外交緊密的關係卻其來有自。文化部長李遠今（14）日出席外交部於文化總會舉辦的芬蘭音樂節記者會，對於外交部長林佳龍讚「文化是外交最佳拍檔」有感而發，笑說，文化部在全世界有17個駐點，都靠外交部照顧；而雙部會合作上路前，外交部竟先做了一件事，就是到文化部挖角。

李遠回憶他剛上任時遇到林佳龍，林佳龍第一句話就說：「目前用文化外交可能是一個最好的突破，尤其是歐洲，對文化絕對不讓政治介入。」今年9月隨著故宮在捷克開展，親眼見到史上首次台灣內閣3部會首長在歐洲同台，「我們就發現，不管中國怎麼抗議我們，還是讓我們舉行。」

李遠還意有所指回溯雙方正式合作之前的「挖角」事件說道，「有一天接到我們文化部的國立台灣交響樂團團長劉玄詠說：部長，我要去當外交官了。我說，你怎麼跑到外交部去？他說，因為林佳龍部長要請我去奧地利當外交官。」李遠說，從那一刻開始他就覺得林佳龍不是嘴巴講，而且趴趴走突破了很多很困難的事情，讓他覺得跟林佳龍學習很多。

李遠還說，如果林佳龍率領的外交部團隊是猛虎出柙，那有了文化之後就是如虎添翼，「文化部願意扮演外交部這隻猛虎的2個翅膀，然後飛翔到更遠的國家，飛翔到我們以前大概不太可能想像的地方，這次到芬蘭真的是一個我覺得歐洲台灣文化年的一個非常高的高點。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應