李遠以「虎」為喻 2句話回應林佳龍：文化外交最佳拍檔

外交部將前進芬蘭辦音樂節，行前記者會外交部長林佳龍（左起）、文化部長李遠與文總秘書長李厚慶合影。（記者田裕華攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕雖然「歐洲台灣文化年」雙部會合作是今年正式開始，但文化外交緊密的關係卻其來有自。文化部長李遠今（14）日出席外交部於文化總會舉辦的芬蘭音樂節記者會，對於外交部長林佳龍讚「文化是外交最佳拍檔」有感而發，笑說，文化部在全世界有17個駐點，都靠外交部照顧；而雙部會合作上路前，外交部竟先做了一件事，就是到文化部挖角。

李遠回憶他剛上任時遇到林佳龍，林佳龍第一句話就說：「目前用文化外交可能是一個最好的突破，尤其是歐洲，對文化絕對不讓政治介入。」今年9月隨著故宮在捷克開展，親眼見到史上首次台灣內閣3部會首長在歐洲同台，「我們就發現，不管中國怎麼抗議我們，還是讓我們舉行。」

李遠還意有所指回溯雙方正式合作之前的「挖角」事件說道，「有一天接到我們文化部的國立台灣交響樂團團長劉玄詠說：部長，我要去當外交官了。我說，你怎麼跑到外交部去？他說，因為林佳龍部長要請我去奧地利當外交官。」李遠說，從那一刻開始他就覺得林佳龍不是嘴巴講，而且趴趴走突破了很多很困難的事情，讓他覺得跟林佳龍學習很多。

李遠還說，如果林佳龍率領的外交部團隊是猛虎出柙，那有了文化之後就是如虎添翼，「文化部願意扮演外交部這隻猛虎的2個翅膀，然後飛翔到更遠的國家，飛翔到我們以前大概不太可能想像的地方，這次到芬蘭真的是一個我覺得歐洲台灣文化年的一個非常高的高點。」

