何政廣、隱地獲台北文化獎 半世紀耕耘出版、發行滋養台北文化根基

2025/11/14 20:16

第29屆台北文化獎今（14）日舉辦頒獎典禮，本屆由《藝術家》雜誌社創辦人何政廣及爾雅出版創辦人隱地獲獎，台北市長蔣萬安親赴現場頒。（記者孫唯容攝）第29屆台北文化獎今（14）日舉辦頒獎典禮，本屆由《藝術家》雜誌社創辦人何政廣及爾雅出版創辦人隱地獲獎，台北市長蔣萬安親赴現場頒。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北文化獎今（14）日舉辦頒獎典禮第29屆台北文化獎頒獎典禮，本屆由《藝術家》雜誌社創辦人何政廣以及爾雅出版創辦人隱地獲獎。台北市長蔣萬安親赴現場頒獎，他表示，今年兩位得主持續耕耘於美術與文學的沃土，他們以出版為終身志業，推動知識與文學的傳播，不僅見證了台灣文化的演進，也拓展了文化的深度與廣度。

《藝術家》雜誌社創辦人何政廣獲獎。（記者孫唯容攝）《藝術家》雜誌社創辦人何政廣獲獎。（記者孫唯容攝）

文化局表示，何政廣自幼熱愛美術，長年致力於推動兒童美術教育與藝術普及，積極參與教育部美術獎勵計畫及多所公立美術館的籌備工作。自1975年創刊《藝術家》雜誌以來，何政廣邀集全球華人藝術寫作者撰稿，深入引介與評論從台灣到國際的藝術創作。半世紀以來《藝術家》雜誌不僅成為華人藝術愛好者的重要知識寶庫，更為台灣乃至全球美術史的研究與報導奠下深厚基礎。

此外，何政廣所創立的藝術家出版社，出版涵蓋多元領域的藝術專書，對學術與社會教育影響深遠，多次榮獲金鼎獎肯定，使《藝術家》雜誌社成為台北的重要文化地標與臺灣美術發展的精神資產。自《雄獅美術》到《藝術家》雜誌，何政廣一生致力於建立本土藝術史料與評論體系，即使年逾八旬，仍持續編輯、寫作與出版，守護台灣美術發展的脈絡。

爾雅出版創辦人隱地獲獎。（記者孫唯容攝）爾雅出版創辦人隱地獲獎。（記者孫唯容攝）

隱地（柯青華）建構台灣文學制度化，實踐文學永續與世代傳承。1947年，10歲的隱地隨父親來到台北，從此廈門街的書房與這座城市，成了他一生的坐標。少年時期的隱地送煤球、賣報紙，在書攤嗅著紙墨香長大，自稱是個「文字迷戀者」，16歲執筆至今，筆耕不輟逾70年，創作橫跨小說、散文、詩與日記，累積出版作品超過80部。1975年，隱地創辦爾雅出版社，長年編選年度文學選集，並設立「洪醒夫小說獎」，扶持老中青作家。

