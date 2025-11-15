嘉市管樂節搭配城市博覽會晚會 范曉萱出道30週年回嘉開唱

范曉萱&100%樂團將於12月20日出席嘉市管樂節嘉年華搭配城市博覽會活動晚會演出。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市12月將迎來「320+1嘉市城市博覽會」及「2025嘉義市國際管樂節」等大型活動，市府文化局今天表示，12月20日管樂節踩街嘉年華搭配城市博覽會壓軸晚會，將邀請藝人范曉萱回到嘉市舉辦限定版紀念秀，今年也剛好是范曉萱出道滿30週年。

藝人黃宣（YELLOW）將於12月20日出席嘉市管樂節嘉年華搭配城市博覽會活動晚會演出。（嘉市政府提供）

文化局表示，范曉萱曾於2009年創作嘉市管樂節主題曲「管他什麼音樂」當年搭配小S的舞蹈掀起話題。如今2025年適逢范曉萱出道30週年，屆時她將回到嘉市舉辦限定版紀念秀，與100%樂團、黃宣（YELLOW）、嘉頌重奏團、復雷閣街舞團攜手演出，帶領觀眾穿越30年的音樂時光。

今年管樂節將於12月19日至明年元旦舉行，邀請超過10國、16組國際金獎團隊與5位音樂大師齊聚嘉市，其中，日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」再度訪台，以160人超大編制帶來日本最高水準的青春樂章。

2025嘉義市管樂節踩街路線。（嘉市政府提供）

文化局表示，嘉市城市博覽會則將於12月12日至28日熱鬧開展，活動期間將推出嘉義大舞台演出、品牌市集、管樂節室內外音樂表演、走讀活動、工作坊、親子課程等內容。

12月20日管樂節踩街嘉年華搭配城市博覽會壓軸晚會，除了有南興國中、景美女中、建國中學、北一女等國內行進管樂勁旅，今年更邀請日本熊本工業高校、日本奈良學園兩支國際頂尖隊伍輪番登場，范曉萱將於晚會壓軸登場。

