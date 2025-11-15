自由電子報
藝文 > 即時

一生懸命為蘭陽文化 退休師徐惠隆獲頒宜蘭縣文化獎

2025/11/15 12:41

宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）頒發宜蘭縣文化獎的獎座及獎金給獲獎人徐惠隆。（記者王峻祺攝）宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）頒發宜蘭縣文化獎的獎座及獎金給獲獎人徐惠隆。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「宜蘭縣文化獎」是宜蘭藝文界最高榮耀，今年第11屆得主為致力教育及文化工作的退休教師徐惠隆，除出版多本著作為宜蘭留下珍貴史蹟外，更是地方走讀文化先驅，筆耕不輟、投入文史田調的努力，被譽為「一生懸命為文化」，獲頒文學獎座及獎金20萬元。

74歲徐惠隆是國中老師，曾榮獲教育界最高殊榮「杏壇芬芳錄」與「師鐸獎」，除在教育上的卓越貢獻，也長期致力於宜蘭地方文史的推動與研究，從早年的草嶺碑林踏查開始，累積豐碩成果，為地方留下重要文化資產。

宜蘭縣文化獎第11屆得主徐惠隆。（記者王峻祺攝）宜蘭縣文化獎第11屆得主徐惠隆。（記者王峻祺攝）

文化獎評委代表、前宜蘭高中校長吳清鏞說，「宜蘭縣文化獎」每2年1次，評選過程艱鉅，今年有32位候選人，每一位都對宜蘭文化有深遠貢獻，仔細詳閱所有人資料，並在成就與貢獻間做出艱難抉擇，最終肯定並感謝徐惠隆老師對蘭陽文化長達40年的推廣。

今年宜蘭縣文化獎還頒發文化紀念獎，得主為已逝畫家游本鄂，是日治時期極具重要性畫家，連續7屆入選日本官展，為宜蘭美術贏得國際矚目，民俗繪畫創作的積累，更為地方藝術留下不朽印記。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭擁有深厚文化底蘊，仰賴歷屆文化先進長期的耕耘與奉獻，期盼透過文化獎的延續與推廣，表彰更多為地方默默扎根的文化人。徐惠隆說，感謝獲獎，未來會繼續傳承宜蘭文化厚土，依舊保持40多年習慣，將每天在宜蘭的所見所聞書寫下來。

