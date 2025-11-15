縣道168藝穗節今登場 百大文化基地、地方文化館展現藝文創意

縣道168藝穗節聯合展現嘉義縣地方藝文成果，縣長翁章梁（中）與文化團體合影。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2025縣道168藝穗節今天在嘉義縣朴子藝術公園登場，串聯18個鄉鎮市社區、文化志工團隊，以及6處百大文化基地、12所地方文化館與傑出演藝團體，以「樹仔腳同樂會」為主題，藉由動態展演、靜態展示結合在地風味市集，聯合展示地方文化的創意與活力。

嘉義縣長翁章梁、縣文化局長徐佩鈴等人今與社區表演團體同樂，為參加民眾抽獎，主辦單位準備iPhone17等獎品，吸引許多親子、民眾共襄盛舉。

布袋洲南鹽場今年入選首屆百大文化基地，今設攤解說傳統製鹽文化。（記者王善嬿攝）

翁章梁說，每年縣文化局輔導文化基地、文藝社團與地方文化館，利用縣道168藝穗節展現成果、交流，讓大家看到18個鄉鎮市的藝文推廣與不同面向，活動以悠閒方式舉辦，讓民眾自在觀賞、了解地方生命力的展現，期待成為嘉義縣重要地方文化底蘊，讓嘉義縣發展過程中不只產業發展，也有很強的文化脈動。

竹崎金獅社區發展協會利用在地農產製作特色美食。（記者王善嬿攝）

文化部今年首推百大文化基地，嘉義縣大林慢城發展協會、培桂堂—林開泰診療所舊宅、洲南鹽場、阿里山達邦mayasvi文化路徑基地、優遊吧斯阿里山鄒族文化部落、板陶窯交趾剪黏工藝文化基地等6處入選，今現場展示推廣藝文成果；竹崎鄉金獅社區發展協會利用咸豐草製作肉包等創意美食，展售柑橘等農特產，展現地方特色。

其中推廣傳統製鹽的洲南鹽場，主要工作處所受7月初丹娜絲颱風吹毀屋頂，今藉由活動展示文創鹽品、書籍及解說傳統製鹽方法，負責人蔡炅樵說，辦公處屋頂已進入修復階段，洲南鹽場持續透過謝鹽祭、邀約演講，今年還啟動5年100場校園演講計畫，讓更多人認識布袋製鹽文化。

