苗縣銅鑼灣1895文化生活館3週年慶 以藝術與文化傳遞客庄靭性

2025/11/15 14:34

苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，由總統府資政姚嘉文（右4）、客委會副主委邱星崴（左4）等人共同主持開幕儀式。（記者張勳騰攝）苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，由總統府資政姚嘉文（右4）、客委會副主委邱星崴（左4）等人共同主持開幕儀式。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年，今（15）日結合紀念乙未戰役130週年舉辦「一八九五‧走過銅鑼」系列活動，規畫生活市集、客庄音樂會與乙未講座、吳淑娟書法篆刻展等，吸引不少民眾前往共同回望歷史、聆聽客庄之聲以及1895乙未講座，總統府資政姚嘉文、客委會副主委邱星崴等人為乙未義軍名冊陶板揭幕，以藝術與文化的形式傳遞客庄的韌性與土地的情感。

苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，由客委會副主委邱星崴（左排右1）等人主持乙未義軍名冊陶板揭牌儀式。（記者張勳騰攝）苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，由客委會副主委邱星崴（左排右1）等人主持乙未義軍名冊陶板揭牌儀式。（記者張勳騰攝）

苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館內，設置乙未義軍名冊陶板，上刻寫300多名義軍名字。（記者張勳騰攝）苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館內，設置乙未義軍名冊陶板，上刻寫300多名義軍名字。（記者張勳騰攝）

銅鑼灣1895文化生活館主任委員傅肇銘指出，該館自創立以來，透過展覽、市集、講座與教育活動，推廣客家文化與工藝美學，並以「生活即文化、文化即地方」的理念，打造屬於銅鑼的文化品牌。此次結合乙未戰役130週年紀念，期望喚起大眾對土地歷史的感念與地方文化的共鳴，也象徵客庄文化在新時代持續發光。

苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，地方各界參與熱烈。（記者張勳騰攝）苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，地方各界參與熱烈。（記者張勳騰攝）

苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，安排客庄音樂演出。（記者張勳騰攝）苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，安排客庄音樂演出。（記者張勳騰攝）

今天在銅鑼灣1895文化生活館3週年慶活動，由姚嘉文、邱星崴、苗栗縣副縣長邱俐俐及銅鑼地區民代、與會者的文化團體等，一起見證該館成立3週年重要里程碑；為追思1895年乙未戰爭中，守護家園而犧牲的客庄義軍，由聯合大學客家學院文化觀光學系與銅鑼窯共同策畫與製作乙未義軍名冊陶板，上面書寫300餘名義軍名冊，並排列成「1895」，結合學術研究地方陶藝工藝，透過陶板書寫英明，讓歷史溫度在泥土中再次甦醒。

苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，安排生活市集，匯集在地職人、陶藝家、文創品牌與特色農產展售。（記者張勳騰攝）苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，安排生活市集，匯集在地職人、陶藝家、文創品牌與特色農產展售。（記者張勳騰攝）

邱星崴指出，乙未戰役130週年精神傳承迄今，實在不簡單，也希望客家忠義精神能世代傳承，客委會於12月20日晚上7點在銅鑼火車站前將演出吳湯興客家大戲，邀請鄉親踴躍到場觀賞。

苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，展出在地藝術家吳淑娟的書法與篆刻作品。（記者張勳騰攝）苗栗縣銅鑼灣1895文化生活館成立3週年慶，展出在地藝術家吳淑娟的書法與篆刻作品。（記者張勳騰攝）

會中並安排生活市集匯集在地職人、陶藝家、文創品牌與特色農產，展現銅鑼地方產業的創新與傳承，同時推廣低碳生活理念與永續工藝精神。並展出吳淑娟的多幅書法與篆刻作品，以筆墨結合歷史意象與現代美學，透過書法與印章藝術傳遞乙未精神與文化深意，為3週年館慶注入人文藝術的厚度與溫度。

