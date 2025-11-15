45年樂團將結束巡演生涯 台灣唯一告別演出明登場

約格．魏德曼。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕身兼作曲家、指揮家與單簧管演奏家的約格‧魏德曼（Jörg Widmann），將於11月16日攜手哈根四重奏（Hagen Quartet），共同呈獻「傳奇‧永恆」音樂會。魏德曼表示，這次這將是他與哈根們最後一次在台灣同台演出，「對我而言，這場音樂會非常特別，因為我與哈根四重奏之間已有多年的深厚情誼。」魏德曼將與哈根共同呈現2部跨越兩個世紀的經典作品。

哈根四重奏。（NSO提供）

主辦NSO國家交響樂團表示，來自薩爾斯堡的哈根四重奏，成立於1981年，由哈根家族的小提琴家盧卡斯‧哈根、中提琴家薇若妮卡‧哈根、大提琴家克萊門斯‧哈根，與小提琴家萊納‧舒密特（Rainer Schmidt）組成，在邁向45週年之際，宣告將於2025/26樂季後，結束演出生涯，因此，這次也是這個五重奏組合在台灣的最後告別巡演。

此次演出曲目中，魏德曼於2009年受哈根委託創作的《單簧管五重奏》，音樂在「靜止與流動」間徘徊，充滿深邃與感動；而莫札特《A大調單簧管五重奏》則以如人聲般的音色與寬廣音域，展現單簧管的極致魅力，與絃樂四重奏交織出聖詠般的光影對話。在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

