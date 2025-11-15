自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

45年樂團將結束巡演生涯 台灣唯一告別演出明登場

2025/11/15 21:54

約格．魏德曼。（NSO提供）約格．魏德曼。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕身兼作曲家、指揮家與單簧管演奏家的約格‧魏德曼（Jörg Widmann），將於11月16日攜手哈根四重奏（Hagen Quartet），共同呈獻「傳奇‧永恆」音樂會。魏德曼表示，這次這將是他與哈根們最後一次在台灣同台演出，「對我而言，這場音樂會非常特別，因為我與哈根四重奏之間已有多年的深厚情誼。」魏德曼將與哈根共同呈現2部跨越兩個世紀的經典作品。

哈根四重奏。（NSO提供）哈根四重奏。（NSO提供）

主辦NSO國家交響樂團表示，來自薩爾斯堡的哈根四重奏，成立於1981年，由哈根家族的小提琴家盧卡斯‧哈根、中提琴家薇若妮卡‧哈根、大提琴家克萊門斯‧哈根，與小提琴家萊納‧舒密特（Rainer Schmidt）組成，在邁向45週年之際，宣告將於2025/26樂季後，結束演出生涯，因此，這次也是這個五重奏組合在台灣的最後告別巡演。

此次演出曲目中，魏德曼於2009年受哈根委託創作的《單簧管五重奏》，音樂在「靜止與流動」間徘徊，充滿深邃與感動；而莫札特《A大調單簧管五重奏》則以如人聲般的音色與寬廣音域，展現單簧管的極致魅力，與絃樂四重奏交織出聖詠般的光影對話。在台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應