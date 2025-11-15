「黑水─2025台灣美術雙年展」國美館開幕 用「黑」改寫島嶼歷史

「黑水─2025台灣美術雙年展」在國立台灣美術館展至2026年3月1日。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕「黑水─2025台灣美術雙年展」在國立台灣美術館開幕，文化部次長王時思感謝策展人賴駿杰，在國民黨立委凍結展出預算，用拮据經費集結31位（組）台灣本地藝術家、呈現37組件作品，展覽聚焦在台灣歷史中，關於遷徙、離散與多重殖民恐怖經驗，試圖修正以大陸中心、政權變遷為主的史觀框架，展期即日起至2026年3月1日。

「黑水─ 2025台灣美術雙年展」在國美館開幕。（記者黃旭磊攝）

第9屆台灣美術雙年展（台雙）昨天下午開幕，王時思、賴駿杰及台灣美術館長陳貺怡，邀請民眾欣賞參展藝術家李慈湄及匈牙利藝術家商若飛（Zsofia Samodai）帶來開幕表演，表演聲音從李慈湄作品〈死語，生韻：交換之網〉取樣，加入硫磺於銀箔作用的即時聲響與螢幕投影，近百名觀者彷彿回歸接近巴賽族在台生活日常，感受到視覺震撼與多重歷史意涵。

陳貺怡強調，國美館展覽組副研究員賴駿杰對「黑」主題特別有興趣，顛覆過往「台雙」光明主題，應請台灣藝術家從幽魂、黑暗歷史出發，著重群島、原住民、跨國及多族群主題，改寫政權中心主義歷史。

「黑水」策展人賴駿杰（圖）試圖修正以大陸中心、政權變遷為主的史觀框架。（記者黃旭磊攝）

藝術家代表馬躍・比吼提到展場國美館周遭曾為原住民生活村落，提醒民眾關注海洋生態一直在對人們訴說心聲，國美館強調，此次規畫3大子題，共展出31位（組）藝術家，呈現37組件作品，其中7組件為全新委託製作，且多數參展作品曾在國際影展、電影獎及藝術節等獲獎而大放異彩，觀眾在展覽期間將可一次飽覽參展佳作。

國美館指出，因應展覽開幕，參展藝術家李立中將陸續帶來「大肚王國」講述表演，搭配古地圖及台中相對地景、鴿籠、麻布袋等17世紀日常生活物件，引領觀眾重返歷史現場，「黑水—2025台灣美術雙年展」即日起至2026年3月1日展出，期間規畫相關表演、座談會、專家導覽，均環繞在「黑水」核心關懷，邀請民眾從水的意象開始，設想重寫歷史可能。

