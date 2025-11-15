台灣美術雙年展怎麼「黑」成這樣？王時思拋金句：直視黑暗，才能理解人權

「黑水——2025台灣美術雙年展」昨日舉辦開幕式文化部政務次長王時思（前排中）、國美館館長陳貺怡（前排右6）與策展人、參展藝術家等人合影（國美館提供）

〔記者董柏廷／台中報導〕第9屆「2025台灣美術雙年展」今（15）日在國立台灣美術館開幕，文化部政務次長王時思、國美館館長陳貺怡、策展人賴駿杰及多位參展藝術家出席。本屆以「黑水」（Black Water）為題，由31位（組）台灣藝術家呈現37組件作品，其中7組為國美館委託製作，內容從遷徙、離散、殖民結構到島嶼記憶，帶出台灣歷史中長期被忽視的陰影與裂縫。

王時思在開幕表示，國美館的角色之一是替台灣的藝術發展建立文化座標。本屆雙年展之所以以「黑水」為題，是因為展覽試圖直視台灣歷史的黑暗部分，理解人在不同時代條件下如何走過傷害。她指出，人權概念往往是從反思負面歷史而建立，而願意看見創傷、願意承認陰影，是文明能穩定向前的基礎。她認為，黑暗的存在讓社會得以辨識光的位置，而展覽提供了一個重新理解台灣共同命運的入口。

文化部政務次長王時思致詞。（國美館提供）

陳貺怡則點出，今年雙年展與過往顯著不同：第一，參展藝術家全為台灣藝術家，展覽全面聚焦「台灣如何書寫自己的歷史與文化」，從資深到新世代，作品共同回應台灣在不同地緣、政治與族群結構中的記憶。第二，本屆由館內策展人賴駿杰統籌，以解殖觀點切入台灣美術史，反思過往是否過度以政權變遷或外部敘述作為主軸，並試著以幽魂、恐怖、群島文化等跨族群記憶重新整理台灣藝術史的多層向度。

賴駿杰以「黑水」為策展主題，借用解殖理論學者瓦爾特・米尼奧羅（Walter D. Mignolo）的「晦暗面」概念，形容台灣歷史因多重殖民與島鏈地理所堆疊出的陰影。他強調，本屆雙年展希望透過藝術創作，重新檢視台灣在全球架構中的位置，並思考藝術史主流書寫的限制。

參展作品涵蓋錄像、裝置、行為、攝影與跨域合作等形式，部分曾在國際影展與藝術節獲獎。本屆的7件委託創作也呈現國美館與藝術家共同推進議題的企圖，從族群記憶、生態暴力到殖民軌跡，各自切入台灣歷史中尚未被充分討論的片段。

王時思指出，台灣在各種外部壓力與內部創傷中找到自己的生存方式，而「黑水」企圖讓觀眾理解，面對陰影並非退縮，而是重新看見彼此的方式。陳貺怡則表示，國美館藉此展覽提出另一種可能的台灣藝術史書寫方式，也希望觀眾能在作品之間找到與自身經驗的連結。

「2025台灣美術雙年展：黑水」即日起至2026年3月1日於國美館展出。

