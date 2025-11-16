國際藝術島展期今結束 馬祖推冬季限定藝術延伸展接棒

第3屆馬祖國際藝術島活動昨天（15日）晚間壓軸演出，由馬祖心情記事第7部劇作《拍楸》演出上一代馬祖人的生活記憶。（連江縣政府提供）

〔記者俞肇福／綜合報導〕連江縣南竿鄉梅石藝文中心昨天（15日）晚間演出出馬祖心情記事第7部劇作《拍楸》，也為第3屆馬祖國際藝術島畫下句點；這齣《拍楸》劇作以馬祖漁民世世代代的生活記憶為核心，情感真摯，更是全國唯一以閩東語製作的原創音樂劇，深具文化象徵意義。

連江縣長王忠銘表示，馬祖的文化活力不會因展期到今天（16日）結束而停歇。縣府已規劃推出「東北季風限定」藝術延伸展，自11月下旬一路展至2026年3月15日，展覽將與馬祖重要民俗慶典「擺暝遶境」相互銜接，讓冬季的馬祖持續保有藝文量能與文化亮點。

第3屆馬祖國際藝術島活動壓軸演出《拍楸》，連江縣副縣長陳冠人（圖後排右）也在劇中客串演出民防隊指導員。（連江縣政府提供）

《拍楸》劇作以一個馬祖家庭為主軸，映照出那個年代4鄉5島馬祖人的生活縮影，面對海洋、面對生計、面對愛情與夢想，他們既掙扎也堅持，在潮汐間努力，在勞作之中相扶；劇中「鹹鹹的海風」、「竹楸敲擊海底的聲響」、「漁民夜間返航的凝望」等場景，讓許多長者觀眾大受感動，時而拍手叫好，時而笑著拭淚，氣氛溫暖動人。

連江縣南竿鄉梅石藝文中心昨天（15日）晚間演出出馬祖心情記事第7部劇作《拍楸》，也為第3屆馬祖國際藝術島畫下句點。（連江縣政府提供）

值得一提的是，連江縣副縣長陳冠人也在劇中客串演出，飾演民防隊指導員，他以幽默且溫暖的方式，呈現過去年代裡最貼近島民的角色，觀眾看到陳冠人在舞台上與年輕演員互動，既嚴厲又親民，更引起不少鄉親共鳴，不少進場看劇的長者表示，劇中的人物角色，正是上一代馬祖共同的歷史記憶。

連江縣文化處指出，今天（16日）是第3屆馬祖國際藝術島的展期最後一天，本屆展覽自開展以來熱度不減，觀展人次、作品多元性、地方參與度全面提升，根據統計，截至閉幕前1週，參觀人次達58323人，較上一屆成長近9成。

