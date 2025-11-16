在曾文水庫峽谷和老鷹一起聽音樂會 十鼓擊樂團今接力登場

民眾聆聽曾文水庫峽谷音樂會。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2025年曾文水庫峽谷音樂會昨天下午登場，由大提琴家張正傑、大環藝術家楊世豪、男高音宮天平、次女高音翁若珮及鋼琴家呂冠葶演出，民眾在自然山水環繞、老鷹飛翔的獨特氛圍中體驗音樂盛宴；主辦單位西拉雅國家風景區管理處表示，今天下午還有一場音樂會，將由十鼓擊樂團、天使樂團等共同演出，音樂會特色市集從上午10點30分到下午5點，歡迎遊客前來體驗，未能搶到門票的民眾，可透過西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁收看線上直播。

曾文水庫峽谷音樂會在自然山水環繞的環境中進行。（嘉義縣政府提供）

曾文水庫峽谷音樂會場地設於曾文水庫的飛鷹峽谷，該處三面被峽谷地形環繞，舞台和觀眾席則搭建於湖面上的賞鷹平台，由於場地特殊且空間有限，僅有少數民眾能夠搭乘觀光遊艇前來，嘉義縣長翁章梁等昨天參與，享受這場獨一無二的音樂饗宴。

在演出過程中，數十隻老鷹翱翔於天空，偶爾俯衝下來捕獵魚群。每當曲目換場之際，觀眾還能聽到老鷹的啼鳴聲，彷彿與音樂融為一體。張正傑老師幽默地表示，除了為表演者鼓掌，大家也應該將掌聲獻給這些在空中翱翔的老鷹。

曾文水庫峽谷音樂會的大環表演。（嘉義縣政府提供）

西拉雅國家風景區管理處長許主龍表示，峽谷音樂會進入第二屆，為創新求變，今年將大環表演等新元素融入其中，希望通過音樂會突顯大埔鄉與曾文水庫的旅遊獨特性，並期盼未來能夠與國際接軌，之後也會不定期舉辦更多類似活動，並將其推向國際市場。

許主龍說，交通部觀光署日前公布的第二屆「觀光亮點獎」，大埔鄉的曾文水庫漂流木提琴村（和平村）榮獲「十大觀光亮點獎」，更同時摘下「最佳人氣獎」的雙重殊榮。

由於音樂會門票一票難求，主辦單位在大埔鄉同心橋規劃特色市集、舞台演出與音樂會大螢幕轉播等活動。活動期間於特色市集消費滿 100 元，或在大埔鄉合作店家達到指定金額，即可獲得摸彩券一張，有機會將機車等大獎帶回家。

