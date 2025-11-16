「高雄苓雅藝術節」韓國女歌手金琳獻唱 互動式藝文展演吸引民眾同樂

韓國療癒系女歌手金琳來台演出，吸引大批人潮。（高市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「高雄苓雅藝術節」今年升級為藝術嘉年華，結合互動藝術、草地音樂、親子童趣，以互動式藝文展演與民同樂，體驗藝術融入生活的樂趣。

「高雄苓雅藝術節」今年升級為藝術嘉年華，民眾開心享受藝術生活。（高市府提供）

由苓雅區公所主辦年度藝文盛會「高雄苓雅藝術節」於正道公園登場，今年延續深耕地方藝術基礎，全面升級為藝術嘉年華，結合創意、美感與在地文化，感受苓雅區獨有的文化風采。

現場邀請韓國療癒系女歌手金琳與高雄在地Chillhaha樂團等實力派表演者演出，吸引大批人潮，並採取草地野餐形式，民眾輕鬆自在休憩，享受音樂饗宴。

藝術家現場展演藝術品。（高市府提供）

藝術家也駐點展演打造鋁合金字型藝術品，並請知名插畫家0.5mm為民眾進行「寵物似顏繪」創作，民眾除了可以觀賞創作過程，也可親近藝術家互動，感受藝術溫度與創作樂趣，並邀請親子共同創作，增進情感交流。

親子DIY手作。（高市府提供）

活動還融入環保概念，利用舊鍋碗瓢盆，打造兒童敲擊樂kid DJ遊樂區，還有造型氣球、羚羊派對帽與客製化羚羊桌曆及鑰匙圈等各種文創小物，親子共同DIY手作完成，開心體驗藝術生活；現場還備有拍貼機，讓民眾捕捉活動精彩瞬間，留下美好回憶。

苓雅區長鄭美華表示，苓雅區長年與在地社區、69里辦公處聯合推動公共藝術，過去打造「衛武迷迷村」成為著名藝術據點，近年來擴大藝術參與層面，以「藝術走進生活」為主軸，結合展演、互動、音樂與親子同樂，帶來一場豐富多元的文化饗宴。

