「踅，有光ê所在」台南官田展出 藝術連結社區來「踅藝術」療癒心靈

〔記者楊金城／台南報導〕國立台南藝術大學在官田國中校門右側林區展出《踅，有光ê所在中》Se̍h—The Light Comes from the Land，展至12月30日，每天下午5點至晚上9點半免費開放。這場展覽以「光」為媒介，將藝術創作帶入社區生活，串聯地方記憶與夜間風景，讓學校與社區共同感受藝術的溫度。

展覽除展示豐富的光影作品外，也和官田國中舉辦燈籠工作坊，邀請學生以「光」為主題進行創作，從實作中體驗藝術的溫度與力量，讓藝術走入生活、照見土地的故事。

南藝大校長邱上嘉表示，展名「踅，有光ê所在」取自台語「踅」（se̍h），意為來回走動、散步或巡遊，象徵人們在熟悉土地上移動、探索與交流的過程。策展團隊靈感來自官田「踅夜市」的地方文化，夜市不僅是居民生活的重要聚點，也象徵著光亮聚集、溫暖人心的所在。展覽延續這份生活脈動，讓光從夜市延伸至校園林間，讓藝術成為另一種凝聚社區的力量，人們不只「踅夜市」顧腹肚，也能「踅藝術」療癒心靈。

《踅，有光ê所在中》的作品。（南藝大提供）

展覽作品由許遠達、陳明鴻老師及鄭正雄主任，帶領材質創作與設計系學生創作，結合藝術史學系「藝術進鄉」與材質系「創作與設計基礎（二）」課程，透過跨域協作，將學術研究與創作實踐結合，學生以不同媒材與形式，探討光的意象在地方記憶中的延伸，有的作品呼應官田農村景觀，有的反映夜色與社區的共生節奏，呈現藝術與土地的深層對話。

《踅，有光ê所在中》的作品。（南藝大提供）

展區在官田國中正門右側小樹林，與夜市動線相連，觀眾在傍晚散步時順道造訪，感受光影與自然交織的詩意氛圍。夜色中閃爍的作品，不僅照亮校園，也讓藝術融入居民的日常生活，展現南藝大以藝術回饋地方、實踐大學社會責任的核心精神。

《踅，有光ê所在中》從踅夜市到社區。（南藝大提供）

南藝大指出，《踅，有光ê所在》是一場以「光」為名的藝術行動，更是一段人與土地共創的溫柔故事。南藝大期望透過此計畫，讓藝術不只存在於校園或展館，而能走進社區的每個角落，點亮每個有故事的夜晚。

