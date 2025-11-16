自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

貌似水墨畫的水彩畫特展 祕魯畫家Nicola's Lo'pez竹東掀起黑旋風

2025/11/16 17:35

祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez（左）是竹東名冠藝術館藝術總監陳昭賢（右）慶祝31年館慶特邀的巨匠。（記者黃美珠攝）祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez（左）是竹東名冠藝術館藝術總監陳昭賢（右）慶祝31年館慶特邀的巨匠。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮名冠藝術館近日掀起一場黑旋風，因為秘魯籍水彩畫家Nicola's Lo'pez（尼古拉斯．洛佩茲）帶來100幅貌似水墨畫，實際卻是僅用黑白雙色創作的水彩畫，顛覆大家對藝術的認知。其中一半作品是他來台遊歷東北角海岸的印象，就連向為我們所嫌棄的電線，在他的「水藝術」中也成驚豔的台灣一隅，而九份山城更使他在強烈文化衝擊後，例外地在畫紙上加了少許紅色，成了他獨特的台灣創作印記。

祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez公開演示他的創作技法。（記者黃美珠攝）祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez公開演示他的創作技法。（記者黃美珠攝）

尼可拉斯是名冠藝術館藝術總監陳昭賢，慶祝31周年館慶所邀的特展巨匠，展期到12月底。在秘魯創作20多年，他8年前才轉進歐洲定居義大利，曾來台3次，細細觀察台灣的風土人情。

他說，自己不是玩顏料的人，從事的是「water art」、也就是「玩水」。喜歡水在紙張流動所生的自然變化，創作主題從人物、風景雖無一不可，但就是鍾情跟水有關。而特別驚艷台灣東北角海岸，是覺得很像故鄉安地斯山脈，以至特展中有大量東北角海岸、山城、漁港景致，不管是九份老街、台灣36秘境之一的「不厭亭」、台灣最東漁村所在的馬崗漁港等，都因他下了手而讓人眼睛一亮。

祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez的水彩畫慣用黑、白2色而已，但是驚艷於九份山城，例外添入少許紅色，成為他獨特的台灣創作印記。（記者黃美珠攝）祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez的水彩畫慣用黑、白2色而已，但是驚艷於九份山城，例外添入少許紅色，成為他獨特的台灣創作印記。（記者黃美珠攝）國人向來嫌惡的街道電線，成了祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez的畫作主角。（記者黃美珠攝）國人向來嫌惡的街道電線，成了祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez的畫作主角。（記者黃美珠攝）

在這個名為「從安地斯山到東北角~尼古拉斯．洛佩茲特展」的開幕式上，尼古拉斯大方演示如何運用揮（噴）灑、快速烘乾、揮筆阻絕等技巧，讓紙張上不同流動的水紋和墨色，因「濕中濕」的暈染和乾濕俱有的疊加沉澱，最後顯出層次和色澤變化豐富的肌理，短短半個小時，台灣東北角海岸的地形樣貌就躍然紙上，令在場者嘆為觀止。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應