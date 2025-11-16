貌似水墨畫的水彩畫特展 祕魯畫家Nicola's Lo'pez竹東掀起黑旋風

祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez（左）是竹東名冠藝術館藝術總監陳昭賢（右）慶祝31年館慶特邀的巨匠。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮名冠藝術館近日掀起一場黑旋風，因為秘魯籍水彩畫家Nicola's Lo'pez（尼古拉斯．洛佩茲）帶來100幅貌似水墨畫，實際卻是僅用黑白雙色創作的水彩畫，顛覆大家對藝術的認知。其中一半作品是他來台遊歷東北角海岸的印象，就連向為我們所嫌棄的電線，在他的「水藝術」中也成驚豔的台灣一隅，而九份山城更使他在強烈文化衝擊後，例外地在畫紙上加了少許紅色，成了他獨特的台灣創作印記。

祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez公開演示他的創作技法。（記者黃美珠攝）

尼可拉斯是名冠藝術館藝術總監陳昭賢，慶祝31周年館慶所邀的特展巨匠，展期到12月底。在秘魯創作20多年，他8年前才轉進歐洲定居義大利，曾來台3次，細細觀察台灣的風土人情。

請繼續往下閱讀...

他說，自己不是玩顏料的人，從事的是「water art」、也就是「玩水」。喜歡水在紙張流動所生的自然變化，創作主題從人物、風景雖無一不可，但就是鍾情跟水有關。而特別驚艷台灣東北角海岸，是覺得很像故鄉安地斯山脈，以至特展中有大量東北角海岸、山城、漁港景致，不管是九份老街、台灣36秘境之一的「不厭亭」、台灣最東漁村所在的馬崗漁港等，都因他下了手而讓人眼睛一亮。

祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez的水彩畫慣用黑、白2色而已，但是驚艷於九份山城，例外添入少許紅色，成為他獨特的台灣創作印記。（記者黃美珠攝）國人向來嫌惡的街道電線，成了祕魯水彩畫家Nicola’s Lo’pez的畫作主角。（記者黃美珠攝）

在這個名為「從安地斯山到東北角~尼古拉斯．洛佩茲特展」的開幕式上，尼古拉斯大方演示如何運用揮（噴）灑、快速烘乾、揮筆阻絕等技巧，讓紙張上不同流動的水紋和墨色，因「濕中濕」的暈染和乾濕俱有的疊加沉澱，最後顯出層次和色澤變化豐富的肌理，短短半個小時，台灣東北角海岸的地形樣貌就躍然紙上，令在場者嘆為觀止。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法