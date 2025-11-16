近7旬郭宗正「 醫、藝並進」水彩創作 台南展至11/30

婦產科醫師郭宗正水彩畫作個展，即日起至11月30日在台南市立文化中心舉行。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕郭綜合醫院總裁、醫師畫家郭宗正懸壺濟世，多年來也畫出令人賞心悅目的畫作，近日在台南市文化中心文物陳列館1樓展出42幅水彩創作畫，有人物與風景畫兩大類，即日起展到11月30日。68歲的他透露25年來累積創作的畫作逾千幅，他計劃在70歲時舉行回顧展，與社會大眾共享心靈美學。

郭綜合醫院資深婦產科醫師郭宗正，即日起至11月30日在台南市立文化中心舉行水彩畫作個展。（郭綜合醫院提供）

郭宗正在許多藝術學界、產業界及政府官員的眼中，都肯定他左手拿聽筒、右手執畫筆的斜槓人生，當醫師可救護患者身體；藝術畫作則可療癒、撫慰人們的心靈，對他能「醫、藝並進」感到實在不簡單。

今年此次水彩創作展42幅畫作，人物畫主題細分為溫柔婉約的女性、陽光熱情奔放展現女性體態美及親情與愛、力與美的動感等系列；風景畫主題有故土情懷和異鄉旅趣系列，多以描寫特殊的地景和自然光影景致。

婦產科醫師郭宗正（左）繪畫創作多年，平日常受畫家洪啟元（右）等老師的鼓勵。（郭綜合醫院提供）

手持診器和畫筆、從醫到藝的郭宗正，於日本慶應大學醫學博士學成返國，從1位婦產科醫生、郭綜合醫院院長到集團總裁，曾任台灣婦產學會理事長，耗盡半生精力擔負捍衛台南地區民眾健康的重任外，在行醫時又燃起另一股熱情，把他的愛延伸到藝術界的水彩世界，如今的郭宗正成為斐聲國際的專業畫家，被國內畫壇視為奇葩。

郭宗正說，以水彩畫人物是件辛苦的事，回想早期畫風景、靜物及花卉時期，常獲得同好讚賞。後來在洪啟元等老師鼓勵下，挑戰水彩人物後，尤其是以年輕女性為主體，常遭四面八方的修改建言，發現年輕女性肌膚的無瑕及彈性，對他來說有極大挑戰性，很感謝藝術界朋友的鼓勵。

他也透露，台南名畫家陳輝東建議他說，想成為真正的畫家，要能完成人物畫，但想用水彩畫人物是有相當難度的，因他不服輸的個性，就投入水彩人物畫行列，目前在台灣創作水彩人物畫的畫家並不多，他捨棄原有畫法，運用以形寫神熟練技巧，賦予唯美風韻和肢體美感，細膩描繪出人物曼妙色彩，呈現個人特有風格。

