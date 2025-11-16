2.2億元活化百年糖廠倉庫 縣府邀藝術家製作大型藝術作品

為讓百年歷史的北港糖廠迎來全新風貌，文觀處邀請藝術家楊士毅以玻璃製作大型藝術作品《光之祥雲》。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府前年接管北港糖廠24座倉庫群，分階段辦理修復及活化空間再利用計畫，並推動轉型為「北港1911好庫文化園區」，希望打造雲林版「駁二特區」，目前已有8倉庫進行修復，為讓百年歷史的北港糖廠迎來全新風貌，文觀處邀請藝術家楊士毅以玻璃製作大型藝術作品《光之祥雲》。文觀處表示，期盼藉公共藝術活化場域，也為北港城市景觀增添新的視覺亮點。

文觀處長陳璧君表示，北港糖廠1911年開始運作直至2005年停產關閉，縣府2016年登錄製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群等近7公頃土地為歷史建築，前年與台糖公司完成建物所有權贈與移轉，其中24間倉庫採分階段活化，預計2026年底前完成12間倉庫修復計畫。

北港糖廠24間倉庫群為歷史建築，縣府預計明年前活化12間。（記者李文德攝）

陳璧君表示，倉庫預計活化為沉浸式劇場、青創基地、展覽場館等，分為3期工程，將倉庫群進行屋頂、牆體、木構、水電等工程，第一期4間倉庫工程委由城鄉發展處代為執行，預計明年2月完工，第二期5間倉庫計明年8月完工，最後一期工程本月底發包，如順利者後年可望完工，總工程經費逾2.2億元，由縣府自籌辦理。

陳璧君表示，為迎接百年歷史的北港糖廠即將迎來全新風貌，因此邀請藝術家楊士毅，以玻璃製作大型公共藝術作品《光之祥雲》，以「甜蜜、光明、幸福、祝福」為核心意象，期盼用藝術活化場域，明年北港燈會將會在此規劃一處展區。

楊士毅表示，《光之祥雲》從構思、設計到執行歷時近2年，整體由3朵飛揚的祥雲構成，雲尾線條呼應朝天宮廟宇飛簷，作品採用手工琥珀色玻璃方塊，白天透出糖結晶般的光澤，夜間搭配燈光變化，使祥雲化為象徵幸福的「光之祝福」。

縣長張麗善表示，希望藉此重新串連地方記憶，使民眾以不同視角認識北港，也盼這座藝術作品可成為當地新意象，帶動人潮流動與地方觀光，為北港注入新文化能量。

