用戲劇接住孩子未來 余浩瑋推「風箏計畫」改變偏差青少年

青少年表演藝術聯盟創辦人余浩瑋用戲劇接住孩子的未來，獲選為「2025新北影響力人物」。（新聞局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕「戲劇可以改變我，我可不可以去影響過去跟我一樣的小朋友，幫助他們獲得鼓勵和正向的感覺。」青少年藝術表演聯盟創辦人余浩瑋曾是叛逆的青少年，因為接觸戲劇扭轉人生，他推動「風箏計畫」，把戲劇帶入安置機構、少年觀護所，幫助中輟生站上舞台、建立自信，導正偏差的價值觀，更培訓戲劇老師到中介學校授課，他獲選「2025年新北影響力人物」。

余浩瑋辦理「花樣」全國青少年戲劇節，幫助孩子站上舞台、建立自信。（余浩瑋提供）

余浩瑋說，小時候爸爸工作忙碌，管教方式就是用打的，因此他青少年時期很叛逆，故意報考離家很遠的華岡藝校，開始接觸劇場、做燈光，在老師啟蒙下開啟他的戲劇之路，並加入劇團籌辦「花樣」青少年戲劇節，可惜2006年因為入不敷出，老師打算停辦「花樣」，余浩瑋不忍心血付之一炬，於是成立青少年表演藝術聯盟，接手辦理戲劇節並延續「花樣」精神。

他提到，科技時代資訊碎片化，孩子長時間沉浸手機，不知道如何形塑價值觀，可能因此產生行為偏差，他觀察到青少年參與戲劇後，得到許多感動和回饋，不管是跟家庭關係的和解，還是對自我追求的明確，戲劇在孩子心中種下一顆良善的種子，透過團隊合作，大家有共同的目標朝理想努力。

余浩瑋表示，2017年起他進入中介教育學校教導戲劇，帶領中輟生參加7次比賽，拿下3次冠軍、4次亞軍，幫助青少年建立自信心，獲得演出機會、站上舞台，他看到孩子因為戲劇而改變，2017年開始推動「風箏計畫」，把戲劇引進安置機構、少年觀護所、少年矯正學校，希望將行差踏錯的青少年拉回正軌，一路走來他見證藝術教育的成效，更加堅定信念。

2022年余浩瑋再發起「牽風箏的人」計畫，培訓一批有熱忱的老師到中介學校教導戲劇，改變青少年的生命，截至今年，全台有8所中介學校每週都有戲劇老師陪伴孩子。

余浩瑋說，不要做一個會對世界轉身的人，當你能夠去分享、給予的時候，改變就會從你的選擇開始發生，台灣的未來才有機會變得更好。

