自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

文學武林1年1風景 李遠頒金典獎：丐幫崛起，武林盛事

2025/11/16 17:17

李遠出席「2025台灣文學獎」金典獎頒獎典禮。（文化部提供）李遠出席「2025台灣文學獎」金典獎頒獎典禮。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2025台灣文學獎」金典獎今（16）日在台北舉辦贈獎典禮，文化部長李遠親自出席頒發年度大獎。本身也是作家的李遠，去年上任後首度出席金典獎頒獎典禮時，曾形容去年的文壇是「狼煙四起，江湖大亂」，這次李遠也為今年下了註腳：「丐幫崛起，武林盛事（世）」。

李遠說，擔任部長前，他曾參加過2次評審，第1次覺得文學武林是「刺客橫行，沒有盟主」；第2次再評時，就覺得派系林立，是「四處城堡，沒有邊界」。而在去年形容「狼煙四起，江湖大亂」後，去年底竟遭野立委濫砍預算，譏文化人該「丟掉那隻要飯的碗」，文化部歷經了1年文化預算爭取的痛苦，因此，今年李遠又為文學武林做了新的描繪。

李遠說，經過這1年的痛苦，大家還是走到今天，我想到8個字，叫做「丐幫崛起，武林盛事（世）」，是事情的「事」，也可以是世界的「世」，「我覺得台灣的文學跟出版應該進入到一個最高的一個盛世，我們大家一起努力。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應