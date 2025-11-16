限制級
文學武林1年1風景 李遠頒金典獎：丐幫崛起，武林盛事
李遠出席「2025台灣文學獎」金典獎頒獎典禮。（文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕「2025台灣文學獎」金典獎今（16）日在台北舉辦贈獎典禮，文化部長李遠親自出席頒發年度大獎。本身也是作家的李遠，去年上任後首度出席金典獎頒獎典禮時，曾形容去年的文壇是「狼煙四起，江湖大亂」，這次李遠也為今年下了註腳：「丐幫崛起，武林盛事（世）」。
李遠說，擔任部長前，他曾參加過2次評審，第1次覺得文學武林是「刺客橫行，沒有盟主」；第2次再評時，就覺得派系林立，是「四處城堡，沒有邊界」。而在去年形容「狼煙四起，江湖大亂」後，去年底竟遭野立委濫砍預算，譏文化人該「丟掉那隻要飯的碗」，文化部歷經了1年文化預算爭取的痛苦，因此，今年李遠又為文學武林做了新的描繪。
李遠說，經過這1年的痛苦，大家還是走到今天，我想到8個字，叫做「丐幫崛起，武林盛事（世）」，是事情的「事」，也可以是世界的「世」，「我覺得台灣的文學跟出版應該進入到一個最高的一個盛世，我們大家一起努力。」
